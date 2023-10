Amici 23, Ezio é ultimo nel canto: eliminato?/ La classifica della classe canto fa discutere e…

Amici 23 di Maria De Filippi, Ezio Liberatore é ultimo in classifica e…

Fa discutere il caso Ezio Liberatore ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che il cantante minaccia il ritiro ed é ultimo classificato al talent show.

Il giovane, tra i venti allievi concorrenti in corsa al talent show di Maria De Filippi, fa parte del team di canto capeggiato dall’insegnante di canto Anna Pettinelli, e dopo essersi lasciato andare ad un clamoroso attacco alla produzione, risulta ultimo in classifica. Quest’ultima é la classifica stilata dai talenti concorrenti in corsa al talent show sulle reti Mediaset e vede Ezio occupare la posizione più bassa, dopo che in preda ad uno sfogo che potrebbe preludere alla sua riconfermata volontà di un ritiro dal talent show, Liberatore tacciava i competitor studenti di falsità nei rapporti interpersonali stretti nella scuola delle arti canto e ballo. Tanto da arrivare a minacciare un ritiro dal talent show.

Amici 23, Ezio contro tutti: la classe si spacca a metà/ Scoppia lo scontro: le reazioni

Ezio Liberatore é un caso mediatico di Amici 23

E un caso strano si direbbe l’ultima posizione di Ezio Liberatore nella classifica di canto stilata dai concorrenti in corsa al talent show. Che l’ultimo posto sia il segno di un gioco all’uno contro tutti, tra Ezio e il resto della classe, dettato dalle inimicizie ad Amici 23, quindi, non sarebbe un’ipotesi azzardata. O almeno questo é il sentiment predominante tra le reazioni degli utenti attivi nel web, via social media, alla scoperta delle posizioni in classifica e il caso Ezio.

Andreas Muller, grave lutto per il ballerino di Amici/ Morto lo zio Salvatore: "Sono a pezzi"

Ezio Liberatore figura ultimo nella classifica di canto stilata dagli allievi di Amici 23, una posizione che potrebbe compromettere la sua corsa per un posto al serale e vederlo rivelarsi eliminato o ritirato del talent show. Il giovane é preceduto al nono posto da Sarah. Ottava posizione in classifica per Spacehippiez. Settima posizione per Stella, sesto Petit e quinto classificato Mida, che intanto diventa un curioso caso di decrescita via Spotify Italia.

Quarta posizione per Holy Francisco, terzo, secondo e primo classificato rispettivamente Lil Jolie e Matthew in un pari merito sul gradino più basso del podio, Mew medaglia d’argento, e il figlio d’arte é in pole position, parliamo di Holden. Relativamente al primo classificato, i detrattori attivi via social accusano gli allievi votanti al circuito canto di favorire Holden, per il proprio tornaconto e al fine di evitare l’effetto boomerang di attacchi dalla fanbase del first-class. Questo, in primis perché il giovane é un popolare e stimato figlio del marito di Laura Pausini, Paolo Carta, con oltre 60mila fan stimati al seguito social su Instagram.

Amici 23, Sofia prima e Nicholas utimo tra i ballerini / La classifica ballo determina l'eliminato?

La reazione di Sarah dopo la puntata di domenica, la crisi di Ezio, le classifiche di canto e ballo stilata dagli allievi e… Clicca subito qui per rivedere la puntata di oggi di #Amici23 ⬇ https://t.co/Rw8KNLYEOk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 2, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA