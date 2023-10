Amici 23, Ezio Liberatore choc: “Mi ha distrutto…”/ La confessione sulla morte del padre

Ezio Liberatore si lascia andare ad una dolorosa confidenza, ad Amici 23

Ezio Liberatore dà libero sfogo al drammatico retroscena della morte del padre, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Una confidenza intimista quella a cui il cantautore allievo di Anna Pettinelli, ad Amici 23, si lascia andare, con la complicità del compagno di studio Kumo. E accade nel mezzo di una pausa dalle prove per la puntata domenicale del talent show condotto sulle reti Mediaset da Maria De Filippi. Questo, sulla scia di un confronto tra il cantautore e la mentore Pettinelli, relativamente alla performance non entusiasmante che ad oggi registra Ezio Liberatore tra i concorrenti in gara ad Amici 23. “Mi è crollato un po’ il mondo addosso -fa sapere Ezio Liberatore-dopo quella esibizione.. quello che posso dirti è che c’è tanta buona volontà.. fino ad oggi non ho ancora avuto una bella soddisfazione”.

Amici 23, Holden: Pettinelli lo sfida e gli vieta l'autotune/ Il figlio del marito di Laura Pausini rischia?

Anna Pettinelli invita il cantautore allievo all’autostima e all’apertura: “Quello che ti manca è un po’ di leggerezza.. approfitta anche di questa opportunità, di relazionarti con gli altri.. se tu stai lì chiuso nel tuo mondo non succede niente Ezio.. la casetta è bellissima.. certo che se sei così, chiuso nella tua testa non succede niente”.

Amici 23, Marisol gela Petit: "Ti voglio più grintoso..."/ Scoppia la coppia sul nascere?

Al rientro nella casetta che accoglie i talenti concorrenti di Amici 23, Ezio Liberatore poi si lascia andare alla confidenza intimista con Kumo, in cui trapela l’invernale stato d’animo cupo del giovane, legato alla morte del padre: “Vengo da un contesto molto particolare.. -ammette il cantautore al compagno-, non ho solo perso mio padre.. ho passato due anni assistendo alla malattia di mio padre, e quello mi ha proprio distrutto.. quando mio padre è scomparso ho avuto un sospiro di sollievo.. non ce la facevo più.. ho avuto tante cose nella mia vita che mi hanno portato a mutarmi completamente”.

Amici 23, Nicholas Borgogni in crisi: "Sono umano anch'io..."/ L'accusa velata ad Alessandra Celentano

Ezio Liberatore svela il suo stato d’animo

Quindi, Ezio Liberatore non fa mistero della sua pecca: “questa negatività arriva proprio da quello.. mi sono chiuso completamente.. pensavo solo a far musica.. anche quando sto bene ho sempre questa cosa che mi rincorre”.

Ma ecco che i compagni di studio ad Amici 23, Gaia, Kumo e Simone cercano di convincere Ezio a vivere con ottimismo l’esperienza di studio del canto intrapresa nel piccolo schermo. Nel frattempo, l’altro cantautore Holden si direbbe a rischio…

Ezio si apre con alcuni suoi compagni e gli racconta un momento importante e difficile della sua vita #Amici23 pic.twitter.com/lOhcVYODPc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 19, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA