Amici 23, flirt tra Giulia Stabile e un allievo?/ “Un ballerino ha rubato il suo cuore”

Giulia Stabile ha una relazione con Kumo di Amici 23? Esplode il gossip

Il nome di Giulia Stabile nelle scorse ore è tornato sotto la lente d’ingrandimento. In primis dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzato Sangiovanni, che ha confessato di aver scritto la sua canzone di Sanremo 2024 ‘Finiscimi’ proprio ripercorrendo la fine della sua relazione con la ballerina. Intanto però il nome di Giulia Stabile, ormai divenuta uno dei volti noti di Mediaset, è tornato anche al centro del gossip. Questo perché la ballerina avrebbe avanzato un flirt con uno dei ballerini dell’attuale edizione di Amici 23. Giulia Stabile, infatti, potrebbe aver trovato di nuovo l’amore, come si legge anche su Gossip e TV.

Nelle ultime ore, l’ex vincitrice di Amici è finita in mezzo ad alcune voci di gossip per via di un presunto flirt con un allievo di questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi, Nelle scorse settimane, il pubblico del format aveva notato già una complicità particolare tra Giulia e Kumo, un talentuoso ventiduenne dell’attuale edizione di Amici. Tra i due c’è davvero del tenero? Stando alle ultime indiscrezioni pare che tra i due ballerini sia scoccata la scintilla. Al momento del suo sbarco ad Amici, Kumo era legato sentimentalmente a una ballerina, Alessia Erba con la quale era apparso in svariati scatti postati sui social. Fino a qualche tempo fa, il ballerino aveva lasciato commenti affettuosi sotto le foto della ragazza.

Giulia Stabile, arriva la canzone di Sangiovanni dopo la relazione finita

Intanto Giulia Stabile sarà tra i temi cantanti dagli artisti di Sanremo 2024. Sangiovanni ha infatti deciso di portare in gara la sua storia con la ballerina, ormai conclusa da diverso tempo. In Finiscimi, Sangiovanni canterà l’amore svanito con Giulia e in una intervista concessa a Il Messaggero ha così presentato il suo brano, tornando sulla fine della storia con la Stabile: “A un certo punto una relazione può finire per mille motivi e non è per forza sbagliato, non ci sono colpe. È triste, certo, perché quando un amore finisce senti un vuoto abbastanza importante ma non è incolmabile, soprattutto a 20 anni. Le cose succedono e non ho più voglia di stare a pensare al perché è successo o al doveva andare diversamente, o ancora a cosa potevamo fare per restare insieme” ha detto il cantante su Giulia.

In attesa di scoprire se tra Giulia Stabile e il ballerino Kumo di Amici 23 c’è del tenero, Sangiovanni ha deciso di raccontare al pubblico dell’Ariston quello che è stato con la ballerina ed ex fidanzata.











