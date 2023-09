Amici 23, Gaia De Martino é eliminata?/ Celentano la sfida a prova di autostima: le lacrime della ballerina

Amici 23, Gaia De Martino é a rischio eliminazione?

Gaia De Martino si preannuncia essere tra i papabili allievi a rischio, quindi una possibile eliminata al circuito danza di Amici 23 . La nuova edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi, nella puntata del daytime datato 28 settembre 2023, vede nello specifico la ballerina ricevere la comunicazione di una prova coreografica, che chiama l’allieva di Raimondo Todaro ad una sfida sull’autostima, dal momento che lei paleserebbe una certa insicurezza rispetto all’aspetto fisico, tra palco e vita.

É ormai risaputo, così come la mittente comunica in un messaggio della prova, la maestra Alessandra Celentano, che il ballerino sia tenuto a mostrarsi al pubblico “con sicurezza” in scena, per cui Gaia De Martino é chiamata alla prova in fatto di “femminilità, determinazione e carattere”. La prova di danza che rappresenta la sfida di Alessandra Celentano lanciata a Gaia De Martino, in vista della puntata domenicale di Amici 23, prevista sulle reti Mediaset il 1° ottobre 2023, mette in crisi la ballerina, tanto che l’allieva di Raimondo Todaro si abbandona alle lacrime in confidenza con la conduttrice del talent show, Maria De Filippi, per poi ammettere di essersi presentata ai casting di Amici per superare i suoi limiti. Quelli dettati dall’insoddisfazione rispetto all’aspetto.

Gaia accetta la sfida Celentano?

“É normale avere difficoltà ad accettarsi, -rincuora la giovane in crisi e quindi possibilmente a rischio eliminazione, la De Filippi -, non penso che tutte le altre nella classe si piacciano tanto allo specchio”. In confidenza con la concorrente, che potrebbe rivelarsi tra i primi eliminati di Amici 23, vista la situazione di rischio che Gaia De Martino vive, dovuta all’insicurezza nella danza, Maria De Filippi rivela, poi, di aver vissuto il dramma della bassezza ai quattordici anni di età.

E al confronto con il mentore Raimondo Todaro, il talento di Gaia De Martino é garantito dal parere dell’esperto, che unitamente all’intervento di Maria De Filippi mirano ad incoraggiare la ballerina destinataria della sfida Celentano: “ti ho scelta perché sei tecnicamente preparata e mi piaceva l’idea che sbocciassi”, rincuora Todaro la sua protetta.

Che la giovane possa accettare la prova di autostima e superarla, salvandosi da ogni rischio possibile, incluso quello dell’eliminazione ad Amici 23? Staremo a vedere.

Nel frattempo, inoltre, anche Chiara Porchianello vive una situazione di rischio ad Amici 23…

Dopo aver ricevuto il compito della maestra Celentano Gaia incontra il maestro Todaro per parlare con lui #Amici23 pic.twitter.com/X3TPbINpva — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 28, 2023













