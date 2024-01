Amici 23, Giovanni Tesse choc: crollo in lacrime/ Rischia in sfida, web in rivolta: c’entra Nicholas Borgogni

Amici 23 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse finisce in crisi: c’entra la sfida a tre squadre di ballo

Per effetto della sfida a squadre di Amici 23, che nel circuito di ballo lo vede ora tra i due nominati alla sfida di rischio eliminazione, Giovanni Tesse finisce in preda ad una crisi choc.

Accade tra le dinamiche del talent show, in onda nel daytime sulle reti TV e streaming Mediaset, il 10 gennaio 2024. Giovanni Tesse reagisce in preda allo sconforto alla comunicazione a cui dà voce Simone Galluzzo, tra i compagni competitor ballerini in corsa. Si tratta del rischio eliminazione che ora corre insieme a Kumo. Con l’allievo pupillo di Emanuel Lo, il ballerino allievo di Raimondo Todaro, Giovanni Tesse, sono i nominati dei rispettivi team di appartenenza per la nuova sfida di rischio eliminazione, in seguito alla sconfitta subita al verdetto della gara a tre squadre giudicata da Marcello Sacchetta.

Amici 23: Lil Jolie si regala un nuovo look/ Una strategia per il successo?

Esplode la polemica web su Nicholas Borgogni di Amici 23: il motivo

“Non é una roba che ti manda via-tenta invano di tranquillizzare Giovanni, il compagno di squadra Nicholas Borgogni- ti rafforza solo”. Il latinista crede proprio di non potere nulla per vincere la sfida e si abbandona alle lacrime, tra le urla e al solo pensiero di lasciare Amici 23: ” non ce la faccio…”, attenziona Giovanni Tesse. Questo, mentre nel web, oltre che il caso che vede Matthew e Mew protagonisti di un addio al talent show, si infiamma la polemica sulla squadra di ballo che ad Amici 23 é capitanata da Raimondo Todaro. In quanto Nicholas Borgogni é tacciato di aver mandato in crisi il compagno di squadra, dal momento che non si sarebbe proposto per la nuova sfida di rischio eliminazione al posto di Giovanni Tesse, che é da meno tempo titolare del banco di studio ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Amici 23, ballerini a rischio/ Le reazioni alla nuova sfida-ballo a tre squadre

“CHE FASTIDIO NICHOLAS DA QUANTO È STRATEGA ANDREBBE BENE PER IL GF PIÙ CHE PER AMICI”- si legge tra i commenti social più polemici e aggreganti, sulla pagina Instagram di Amici 23 -“Tutti sti pianti sono inutili perché le sfide vengono decise dall’alto”-; si legge poi tra gli altri pareri aggreganti nel web: “Nicholas è la tipica persona che prima ti ruba il portafogli e poi ti aiuta a cercarlo”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA