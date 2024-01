Amici 23, Giovanni Tesse e Kumo rischiano in sfida: eliminati?/ La sentenza del giudice

Amici 23 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse e Kumo rischiano l’eliminazione: la nuova sfida di ballo

Giovanni Tesse e Kumo rischiano il titolo di nuovi eliminati, ad Amici 23 di Maria De Filippi, in quanto finiti nominati in sfida al termine di una recente gara a tre squadre indetta nella competizione del talent show. Mentre nel web avanza incontrastata la polemica sollevata da Luca Jurman sul circuito canto, ad Amici 23, intanto, nella rinnovata puntata della domenica del talent show in onda il 14 gennaio 2024 sulle reti Mediaset si registrano le due attese sfide di ballo.

Così come anticipano online gli spoiler di Amici news e Superguida TV, tra le altre novità riprese sul nuovo appuntamento in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Dopo aver perso la sfida a tre squadre giudicata dai professori e il giudice di ballo da Marcello Sacchetta, vinta da Dustin Taylor, Kumo e Giovanni hanno appreso di dover affrontare una nuova gara di rischio eliminazione. Nello slot domenicale di Amici 23, quindi, Giovanni é in sfida contro una ragazza di nome Giorgia e i due si esibiscono in due esibizioni. Il verdetto finale? Vince Giovanni Tesse.

Il verdetto del giudice di Amici 23

Il latinista riesce, infatti, a confermare il banco di studio di ballo ad Amici 23, nonostante Giorgia sia una ballerina classica evidentemente preparata, che balla una coreografia sulle punte e una contemporanea. Mentre il titolare della maglia, Giovanni, si esibisce in un passo a due con la ballerina professionista Francesca Tocca e una rumba. La giudice, Francesca Bernabini, tuttavia, dà il consiglio a Giovanni, di caricare meno le espressioni corporali per evitare il rischio di risultare finto in scena.

Kumo sfida, invece, lo sfidante Alessandro e vince, ad Amici 23. I due si esibiscono una sola volta entrambi nel loro stile e il giudice sentenzia che a vincere la sfida sia Kumo, per la sua forte presenza scenica e quindi uno spiccato staging.

