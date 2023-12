Amici 23, Giovanni Tesse e Sarah Toscano ultimi: la classifica determina gli eliminati?/ Lo sfogo

Amici 23 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse e Sarah Toscano reagiscono male alle classifiche

Giovanni Tesse e Sarah Toscano sono gli elementi tra gli allievi cantanti e ballerini più a rischio eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo è il sentiment maturato dagli stessi due giovani, nel corso del daytime pomeridiano del 18 dicembre 2023, a margine della nuova puntata domenicale di Amici 23.

Nell’appuntamento di domenica, ad Amici 23 Giovanni Tesse e Sarah Toscano si classificavano rispettivamente all’ultimo posto nelle classifiche di ballo e canto. E le reaction dei due giovani al risultato deludente, rispetto alle aspettative generali sul loro conto, non si fanno attendere.

Al rientro dalla puntata di Amici 23, in particolare nel daytime Sarah Toscano finisce in lacrime e Giovanni Tesse pensa all’uscita di scena, visti alcuni indizi sospettosi.

Le reaction dei possibili eliminati di Amici 23

“Quando deve uscire uno ci sono diversi segnali…-attenziona il giovane ballerino, che si direbbe convinto che Raimondo Todaro sia prossimo alla scelta di eliminarlo dal team di ballo-…mi manca arrivare di nuovo ultimo”. Da qui, quindi, nasce un dialogo di scontro tra Giovanni e Nicholas Borgogni: “tu sei penultimo e stai così…puoi credere in te stesso, ma..”. A detta di Giovanni, Nicholas sbaglia a sottovalutare il rischio eliminazione relativamente alle rispettive posizioni basse raggiunte nelle classifica di ballo. E c’é chi tra i compagni di studio la pensa diversamente e invita Giovanni a valutare il suo percorso con ottimismo, per intero.

Giovanni si è classificato all'ultimo posto nella gara di ballo e dopo la puntata si sfoga con i compagni in casetta #Amici23 pic.twitter.com/rYvJTXO1wW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 18, 2023

Poi, é la volta delle lacrime spese in un duro sfogo da parte di Sarah Toscano: “Ve le ho sempre dette le mie preoccupazioni e il testo me lo sento addosso ..sono giovane non é che devo scrivere cose filosofiche …io nelle gare inediti vado sempre male ed é ovvio che la gente va ad ascoltare i pezzi in alto nella classifica”, é la confidenza a caldo di Sarah, in un pianto condiviso con la classe canto di Amici 23.

Sarah nella puntata di domenica è arrivata ultima in classifica e subito dopo reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/OoWtJDQaTj — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 18, 2023

