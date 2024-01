Amici 23, Giovanni Tesse rischia grosso/ Alessandra Celentano lo sfida con un compito: la reazione é virale!

Amici 23 di Maria De Filippi, Giovanni Tesse é tra i papabili eliminati del circuito danza

Giovanni Tesse potrebbe rivelarsi a rischio eliminazione o tra i nuovi eliminati ad Amici 23, dal momento che Alessandra Celentano lo sfida a prova di un arduo compito di danza. É ormai risaputo, ai più fedeli tra i fan del talent show, che il latinista allievo di Raimondo Todaro non abbia dalla sua parte il giudizio positivo della maestra Alessandra Celentano, che spesso e volentieri gli muove contro delle critiche in termini di danza.

E, al rinnovato appuntamento in daytime e in onda sulle reti TV e Streaming Mediaset di Amici 23, non a caso, Giovanni Tesse riceve una nuova dichiarazione di sfida da parte della maestra avversa. Una coreografia del tutto nuova, da dover preparare in vista della nuova puntata domenicale di Amici 23. E non si fa attendere la reaction di Giovanni Tesse, che si direbbe essere una sonora frecciatina sferrata ad Alessandra Celentano. Le annesse immagini sono ora virali, complici i nuovi post pubblicati dai profili ufficiali di Amici 23 di Maria De Filippi e i siti streaming del talent Mediaset play e Wittytv nel web.

La richiesta di Giovanni Tesse avanzata ad Alessandra Celentano

“Questo un video per lei …ci proverò a fare giri alla seconda …solo giri vedo, ed é un punto su cui devo migliorare… ci provo ma a lei va una richiesta- é in sintesi l’esordio nel content del videomessaggio destinato ad Alessandra Celentano da parte di Giovanni Tesse-… Quella di modificare i giri alla seconda”.

Per Giovanni Tesse, che -tra il serio e il faceto – chiede ad Alessandra Celentano di non rendergli impossibile il compito di danza previsto, la “risposta della maestra é già scontata”. Insomma, il ballerino allievo di Raimondo Todaro proprio stenta a credere all’idea che la maestra di danza classica possa metterlo alla prova in un compito costruttivo, volto alla sua crescita e non alla sua “disfatta”.

Giovanni dopo aver visto la coreografia del compito della maestra Celentano decide di fare un appello #Amici23 pic.twitter.com/aIgC6jgWt3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2024

Tanto, che, poi, in una conclusione sarcastica del videomessaggio, Giovanni Tesse ringrazierebbe la maestra avversa per l’umiliazione ad oggi subita, ad Amici 23: “grazie per i consigli e commenti positivi, che ricevo quotidianamente, un bacio”.

