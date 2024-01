Amici 23, Giovanni Tesse sospeso in giudizio/ Esegue il compito “impossibile” di Alessandra Celentano, ma…

Amici 23, Giovanni Tesse perde la titolarità della maglia di allievo ballerino

Si fa a dir poco compromesso il percorso di studio della danza che Giovanni Tesse ha intrapreso ad Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che é dichiarata sospesa in giudizio la sua maglia di allievo. L’allievo promosso nella scuola dei talenti di Amici 23, Giovanni Tesse, perde la titolarità della maglia una volta risultato insufficiente alla prova di ballo eseguita su assegnazione dalla maestra avversa, Alessandra Celentano. Ed é il caso di una doppia insufficienza quella del ballerino, visti i voti ricevuti da parte della Celentano e il giudizio critico del suo stesso maestro mentore che lo ha promosso nella scuola delle arti, Raimondo Todaro.

La prova di danza, una coreografia improntata sullo stile ballettistico classico non può di certo dirsi sostenibile per un allievo latinista come Giovanni Tesse. Tuttavia, per la maestra Celentano le prove ardue sono quelle più indicate per chiunque voglia superarsi superandole, al fine di riscontrare un miglioramento. La choreo però, nel caso di Giovanni Tesse, si rivela realmente una Mission impossible.

Il giovane riceve il voto di “1 e mezzo” ed insufficiente quindi risulta essere il risultato finale. Il che si riflette con l’insufficienza assegnata anche da Raimondo Todaro, che con obiettività non può salvare l’allievo da una puntata segnata da una prova per lui impossibile, nella vera accezione letterale al termine.

Compito non superato e maglia sospesa: la speranza di Raimondo Todaro

Tuttavia, Todaro ci tiene a dire che non voglia essere sua intenzione attribuire l’insufficienza per la messa in discussione della maglia ai danni del pupillo. Un controsenso potrebbe sembrare il discorso di Todaro, tanto che Alessandra Celentano taccia il collega di lanciare un messaggio diseducativo e sbagliato palesandosi intento a riconfermare il banco al pupillo nonostante quest’ultimo risulti insufficiente per le lacune nella tecnica. Ma come si arriva alla sospensione della maglia?

La maglia di Giovanni Tesse viene sospesa in giudizio, per la scelta dello stesso allievo di sospendere la titolarità del suo banco di studio, rispetto all’insufficienza ricevuta dal suo stesso maestro. Questo, con la speranza maturata da Todaro di poter molto presto riconfermare la maglia di allievo al ballerino di Amici 23. Nel frattempo, inoltre, anche l’altro allievo Nicholas Borgogni risulta insufficiente…











