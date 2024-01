Amici 23, Nicholas Borgogni sprofonda con il voto “sotto zero”/ La replica alla maestra Alessandra Celentano 

Amici 23, Nicholas Borgogni rischia grosso: il voto di Alessandra Celentano é un’insufficienza grave

Nicholas Borgogni, insieme a Giovanni Tesse, sono tra i ballerini al più alto margine di rischio eliminazione, dei competitor ballerini di Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, dal momento che, così come emerge dalla rinnovata puntata domenicale di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 21 gennaio 2024, entrambi i due allievi di Raimondo Todaro non superano la prova di ballo assegnata in un compito della maestra avversa, Alessandra Celentano.

Amici, ex prof tuona contro: "Cacciato per aver infranto regolamento"/ "Maria De Filippi? Chiusura totale"

E particolarmente compromettente si fa la situazione di Nicholas Borgogni, che nella puntata del flop riceve un clamoroso “sotto zero” come voto in giudizio conferitogli dalla maestra avversa.

“Solo attraverso questo stile e compiti si migliora”, fa sapere l’insegnante ai danni di Nicholas che dal suo canto riconosce di avere parecchio da studiare e imparare, ma a infastidirlo sono “i modi”, forse per lui troppo crudi, di Alessandra Celentano: “Io ho visto come approccio ai suoi allievi. Con Marisol lei è molto materna a differenza mia. Usa altri termini”.

AMICI 2023, Ed. 2023/ Diretta 21 gennaio 2024: maglia sospesa a Giovanni Tesse!

É querelle in studio, ad Amici 23: le posizioni tra loro contrapposte

“Non posso averla con te. I trattamenti cambiano in base alla vostra preparazione- é la replica all’accusa sul nascere di un accanimento del ballerino- Io gli do sotto lo zero in questa cosa. Allora facciamo che io non ti faccio fare più compiti…Tecnicamente sei sotto lo zero”, ha aggiunto Alessandra Celentano. Le parole hanno ferito molto Nicholas che è sbottato: “È umiliante che mi dia sotto lo zero. Lei mi sta umiliando davanti a tutta Italia”. Per il ballerino sarebbe la maestra a registrare una brutta figura, dato il trattamento che gli riserva, oltre che con i brutti voti anche nei toni, i modi e le parole usati nell’espressione dei giudizi.

Chi sono Kia e Nahaze, nuove cantanti di Amici 2024/ Dalle collaborazioni illustri a Sanremo Giovani

Quindi, la querelle che vede compromessa la situazione di Nicholas Borgogni, in serio pericolo di perdere il banco di studio di ballo ad Amici, vede poi intervenire la conduttrice Maria De Filippi. La regina di ascolti di Amici 23 cerca di far capire alla docente così come al ragazzo che lo stesso concetto possa ssere espresso in altri termini, senza ferire qualcuno.

E ad aggiungersi alla querelle é poi Raimondo Todaro, che si dichiara sconvolto dalle parole di Alessandra Celentano:

“Così tu gli fai capire che è peggiorato, non che sta migliorando”.

Quindi, immancabile la reaction del pupillo di Todaro, Nicholas Borgogni, che quindi dichiara ad Amici 23: “Possiamo far tornare la maestra e non la sorella?”, sbotta il ballerino alludendo allo sketch in opening della puntata dove lei viene introdotta in studio come la sorella della Celentano, con il cambio di look dei capelli totalmente rinnovato dalla tinta blu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA