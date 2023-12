Amici 23: Holden cacciato via dal talent show?/ La teoria del web é choc!

Amici 23, Holden si assenta al pranzo di Natale: esplode il nuovo caso!

Holden é il protagonista di una cacciata dal talent show corrente di Amici 23 di Maria De Filippi, nel sentiment dominante del web nel mezzo delle festività natalizie. In un clima natalizio segnato dalla preoccupazione per Holden, tra gli internauti attivi via social c’é chi teme l’uscita di scena del cantautore figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, dal programma di Maria De Filippi. Il motivo? É l’assenza di Holden che il web attenziona all’appello tra i talenti ballerini e cantanti commensali al pranzo di Natale tenutosi tra le mura della scuola più spiata in Italia, di Amici, all’edizione corrente di Amici 23. Questo, alla presa visione delle novità nel daytime del talent show in onda nell’Avvento del Santo Natale 2023.

Nel rinnovato appuntamento pomeridiano di Amici 23 che precede la Vigilia di Natale, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Holden registra l’ennesimo botta e risposta acceso con il maestro di canto che lo ha promosso al talent show, Rudy Zerbi. E il motivo é legato al compito di canto non eseguito dal figlio d’arte e che, per il volere dell’insegnante, chiamava gli allievi Holden, Lil Jolie e Petit alla performance di una cover personalizzata, poi rivelatasi quella di Last Christmas per il duo formato dai compagni di studio al netto del figlio d’arte. Uno dei brani cult di Natale, cantata da Wham! e rivisitata dall’ex Amici 21 LDA, in una sorpresa per il web.

Nella fase della preparazione per il compito, Holden é stato tacciato con l’allievo di Anna Pettinelli, Ayle, di un uso improprio dell’accesso a Internet, violando pertanto il regolamento della scuola. E all’accusa della produzione, al momento della nuova convocazione di Rudy Zerbi Holden chiarisce di aver sforato le 24 ore previste per la preparazione del compito, facendo ricerca e studio per la prova, anche con l’intento di servirsi di Spotify, per poi sottrarsi alla prova di squadra alla notizia che la cover sarebbe poi stata rilasciata sulle piattaforme musicali, in una crisi al grido di: “Cacciatemi!”.

Nell’ultimo daytime dell’anno di Amici 23, l’aria è densa di tensione con Holden che spiega di aver avuto solo 15 minuti per selezionare il brano da preparare, lamentando di non aver avuto il tempo necessario per controllare accuratamente i testi e gli eventuali tagli dei pezzi. La produzione impugna l’accusa, chiarendo di aver concesso un’intera giornata agli allievi per i preparativi del compito e la compilazione dell’elenco delle canzoni previste per la scelta artistica della cover. Zerbi rincara la dose: “Con te c’è sempre un problema e guardami in faccia quando ti guardo, non ti scocciare”, é l’attacco a Holden. Ma il figlio d’arte contrattacca: “Questa non è una conversazione dove io vengo trattato come un tuo pari. Per me non è ok questo trattamento”.

La situazione si fa via via sempre più tesa, quando Rudy Zerbi annuncia il provvedimento disciplinare nei confronti di Holden, motivato dal momento in cui il giovane è stato sorpreso a utilizzare Internet. La punizione consiste in ore aggiuntive di lezioni di canto per assistere alle performance degli allievi modello, Mew e Petit, coloro i quali si distinguono nel circuito canto parallelo competitor del ballo, ad Amici 23. Nel mezzo della discussione giunge poi la comunicazione del vocal coach Giovanni che aggrava la posizione incriminata di Holden, sostenendo che il cantante abbia mostrato mancanza di impegno ai preparativi del compito, in particolare indicando una scelta artistica poi scartata in seconda battuta.

“Mi sono stufato di sentir dire cose sulla mia persona che non sono vere”, é la reazione avversa di Holden nelle ultime immagini prenatalizie in cui figura prima del curioso caso della assenza dal pranzo di Natale, nel daytime di Amici 23. E visti i risvolti tesi, che Holden sia protagonista di una cacciata dal programma é ora l’ipotesi più aggregante nel web, che si solleva spontanea tra gli internauti, in particolare i fan del cantautore preoccupati per il silenzio mediatico del beniamino.











