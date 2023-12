LDA: esce Last Christmas freestyle / L’ex Amici riscrive la hit di Wham! Le reazioni 

LDA torna a sorprendere il fandom e non solo: il dono dell’ex Amici 21 salva il POP, a Natale 2023

LDA torna a sorprendere il fandom, dopo il debutto TV in musica ad Amici 21 e l’esordio festivaliero a Sanremo 2023 come il Big più giovane, e la sorpresa é Last Christmas Freestyle. Luca D’Alessio in arte LDA si scrolla di dosso, ancora una volta, l’etichetta di figlio d’arte nell’accezione più critica alla denominazione nell’accusa degli haters che lo tacciano di essere un raccomandato nell’industria musicale, perché figlio dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio.

L’ex Amici 21 torna alle sue radici, mostrando il talento nel cantautorato sfoggiato con fierezza al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, che all’edizione di Amici a cavallo tra il 2021 e il 2022 lo vedeva esordire come personaggio pubblico sulle reti TV e streaming Mediaset, come il cantautore dell’anno. Nato a Roma e originario di Napoli per una scelta ragionata di cuore, si conferma capace di scrivere linee melodiche emozionanti e riscrivere pezzi cult. Come nel caso della nuova cover che LDA compone per i fan, riscrivendo la storica hit di Natale degli Wham!, Last Christmas. Un vero regalo che, nell’Avvento per la Vigilia di Natale 2023, LDA destina ai fan e non solo, sotto l’albero, come un tentativo, il suo, di salvare il Pop nelle vesti della sua nomea di “Justin Bieber italiano”.

Ai lyrics del ritornello nella canzone originale, quindi, LDA aggiunge delle barre scritte di suo pugno, dando vita alla cover personalizzata per il popolo nel web e non, dal titolo “Last Christmas freestyle“. Un brano dal testo pregno di pensieri della giovane scommessa del Pop, ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici 21, che é reduce dal rilascio del nuovo singolo Promesse, promosso all’upgrade di soundtrack per la serie Di4ri-la seconda stagione in streaming su Netflix.

L’assaggio di Last Christmas freestyle é virale!

E non mancano le reaction in un tripudio di consensi ed esultanza, nel web, a margine del video-reel di Last Christmas freestyle.

“I genitori che vendono i sogni per vedere i figli in FaceTime…”, canta LDA tra i lyrics del nuovo pezzo di Natale porto in dono in un post finito virale, per poi proseguire nel pre-refrain con un caldo abbraccio alla hit di successo- “se la nostalgia ora non va via…come Last Christmas”.

Last Christmas freestyle dell’ex Amici 21, non a caso, fa headlines nel salvataggio del Pop a Natale, anche in America, tra le Breaking news sui portali web esteri come ripreso sul website @usfirenews. Tanto che LDA può dirsi il nuovo Santa Claus popstar italiana di risonanza international. “Ora può iniziare questo Natale 2023”, si legge, infatti, tra i messaggi degli internauti più aggreganti su Instagram, e poi ancora tra gli altri destinati all’ex Amici 21 nell’attesa per il rilascio a grande richiesta della cover all’upgrade di un nuovo singolo – “Spotify ti stiamo aspettando”; “spacchi di brutto”; “no, che bomba!”.













