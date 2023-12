Amici 23, Holden “grande assente” al pranzo di Natale 2023/ Fan preoccupati!

Amici 23 di Maria De Filippi, si segnala una grande assenza al party di Natale 2023: esplode il caso social!

Si respira aria natalizia anche nella casetta che accoglie i talenti di Amici 23 di Maria De Filippi, dove però risulta “grande assente” Holden. Quest’ultimo, cantautore in corsa tra i talenti competitor ballerini e cantanti di Amici 23, così come si rileva tra le novità in esclusiva nel daytime del talent show datato 22 dicembre 2023, non presenzia al pranzo di Natale che vede protagonisti tutti gli allievi concorrenti. E a lanciare la segnalazione é una larga compagine dei telespettatori di Amici attiva via social, in particolare i fan del figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini. I quali, in particolare, temono la possibilità di un ritiro da parte di Holden dalla competizione di Amici 23 di Maria De Filippi.

Tra un momento intimista e l’altro vissuto nel pranzo di Natale, intanto, non mancano le dichiarazioni d’affetto che tra loro si rivolgono i ballerini e i cantanti, tenendo da parte come commensali intimi, almeno per l’Avvento del Natale, la competizione agguerrita per il montepremi finale del talent show.

Matthew sorprende con una lettera tra stima e affetto, Holden non presenzia al pranzo natalizio di Amici 23

“Questa lettera la dedico a chi vuole mettersi in gioco- legge tra le righe della lettera, Matthew-… Nicholas non cambiare…Petit avrai sempre un posto speciale dentro di me- e tra le righe non manca la stima nutrita verso Mida, nonostante i due abbiano personalità forti , quindi ad alto rischio di litigio. Matthew, tra i gesti epistolari più prolissi, poi si dichiara particolarmente vicino a Petit -” spero che il rapporto non finisca”- per poi dichiararsi innamorato di Mew-: “le parole per descrivere cosa provo per te ancora non sono state inventate”.

Ma, inevitabilmente,il joint fandom dei fan di tutti i protagonisti di Amici 23 si chiede in massa quale motivo possa celarsi dietro la grande assenza di Holden ad Amici 23. Tanto che si apre il curioso caso di Holden “grande assente” ad Amici 23, mentre nel daytime si registra una convocazione del giovane subita dal maestro Rudy Zerbi, che esorta Holden a ricercare il giusto metodo di studio e approccio alle lezioni.

Un augurio speciale agli allievi di #Amici23, Holden si confronta con il prof Zerbi, le lettere di Natale! Per rivedere subito la puntata di oggi, clicca QUI ⬇ https://t.co/mcevGeqZOs — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 22, 2023

“Holden maleducato a livelli altissimi, se fosse stato un altro l’avrebbero già fatto fuori- fa sapere qualche utente tra i commenti social più aggreganti del momento su Amici 23-, ma ovviamente lo tengono

per gli ascolti”. “Ma Holden?”-si chiede poi qualche altro utente del Grande assente al pranzo di Natale 2023. E poi ancora, tra le reaction social al curioso caso: “Cioè ma quindi tutti felici e Holden il cattivone è escluso …?! Ma io non ho parole”.











