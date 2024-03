Amici 23: Holden nel mirino di Lorella Cuccarini/ La critica choc accende il serale!

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden é bersagliato da Lorella Cuccarini

Holden finisce nel mirino di Lorella Cuccarini, ancor prima che inizi il serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Accade nel daytime del talent di Amici datato sulle reti TV e streaming Mediaset il 13 marzo 2024. Occasione in cui, alla formazione della seconda squadra tra le tre squadre competitor del serale di Amici 23, Lorella Cuccarini definisce il cantautore di “Solo stanotte” un punto di domanda.

Amici 2024, Martina Giovannini affonda Lorella Cuccarini: "Non sono solo una voce"/ L'attacco tra le lacrime

In definitiva, quindi, nel suo intervento critico, nell’esprimere ai componenti della squadra i punti deboli degli avversari, “la più amata dagli italiani” riserva delle parole al veleno ai danni del talento scoperto dal collega rivale, Rudy Zerbi.

«Holden è un po’ tanto timido -é il duro j’accuse di Lorella sul conto del First class per il volume di ascolti in streaming su Spotify Italia di Amici 23-…tanto chiuso e introverso. Quindi su un palco come quello, se deve affrontare dei brani in cui aprirsi e essere un ‘personaggio’… Lui nel pomeridiano non l’ha mai dimostrato». Insomma, a detta della esperta di canto il figliastro di Laura Pausini non si direbbe un animale da palco e in termini di staging potrebbe rappresentare il punto debole della squadra capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, al serale.

Amici 2024: Sarah Toscano conquista la maglia per il serale/ Fan in visibilio per la sorpresa alla famiglia

Le dichiarazioni critiche sul conto di Holden

«Come non ha mai dimostrato una capacità veloce nella scrittura – rimarca le perplessità su Holden, “la più amata dagli italiani”, intaccando la capacità nel cantautorato del figlio del marito di Laura Pausini, Paolo Carta-. Non c’è mai stata l’opportunità di sentirlo in barre scritte su delle cover perché lei ha sempre fatte così come sono. Per me è un punto interrogativo», conclude la sentenza ad Amici 23. Per la serie, secondo il j’accuse, Mida darebbe prova di manifesta superiorità per la velocità nella capacità di scrittura creativa, al confronto con Holden, per la gioia della mentore Lorella Cuccarini.

Amici 23: Kumo vola al serale/ Rapporti risanati con il maestro Emanuel Lo?

Ma le sorti di Holden così come quelle della squadra e gli altri protagonisti di Amici 23 si scriveranno al serale del talent show. Nel frattempo, lo stesso Holden batte Mida, imponendosi tra le tendenze per la musica su YouTube.













© RIPRODUZIONE RISERVATA