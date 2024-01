Amici 23: Holden riceve il primo disco d’oro/ Le reazioni al nuovo traguardo

Amici 23 di Maria De Filippi, Holden consegue un nuovo traguardo

Dopo Mida, anche Holden riceve la certificazione del primo disco d’oro per le vendite musicali di un singolo, raggiunte ad Amici 23. Si tratta della premiazione del primo singolo al debutto TV ad Amici 23, “Dimmi che non é un addio”, per il cantante allievo di Rudy Zerbi, Holden.

Amici 23, Anna Pettinelli vs Rudy Zerbi: é scontro choc con gavettone in studio/ C'entra Petit!

Il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, al secolo Joseph Carta, raggiunge quota 50mila copie vendute con il debut single targato Amici 23, la ballad Dimmi che non é un addio, ottenendo di fatto il suo primo nonché secondo in assoluto nella competizione del talent show in generale, disco d’oro, per le vendite certificate dai dati stimati secondo la nota metodologica FIMI/Gfk.

Amici 23: Dustin Taylor riconquista la leadership, Lucia Ferrari sprofonda/ La classifica della gara ballo

É il momento della premiazione che si registra alla rinnovata gara di canto nella consuetudinaria domenica di Amici 23. Nella puntata prevista il 28 gennaio 2024, così come anticipano gli spoiler online di Amici news e Superguida TV, viene consegnato il disco d’oro a Holden, secondo nella rinnovata classifica della gara di canto cover. Il giovane cantautore si vede però registrare una sorta di caccia al tesoro per trovare il suo disco d’oro targato Amici 23, salendo e scendendo tutte le scalinate mentre i presenti in studio gridano disorientandolo, “acqua” o “fuoco”. Un momento che sorprende non solo l’artista protagonista dell’evento, ma anche i presenti in studio, con tanto di applausi e cori da stadio per il giovane figlio d’arte, al di là della polemica corrente nel web che lo taccia di essere beneficiato di una raccomandazione ad Amici, in quanto figlioccio della Laura nazionale e Internazionale.

Amici 23: Martina Giovannini é leader, ultimo Malia/ La gara e la classifica di canto!

Ma le anticipazioni della scoppiettante puntata domenicale di Amici 23 non finiscono qui. Perché, inoltre, sono previsti i rilasci dei nuovi inediti, come spoilerato dalla stessa conduttrice di Amici di Maria De Filippi.

Fuori i nuovi inediti di Amici 23!

Ma chi sono ora i cantautori pronti a proporre all’industria musicali i nuovi brani per l’upgrade di singoli al rilascio ad Amici 23?

Holden presenta la canzone che si chiama Solo stanotte e parla di un amore finito per il bene di entrambi.

Nahaze presenta invece la canzone che si chiama Oro. Quindi, in tutto habemus due nuovi pezzi targati Amici 23. La data del rilascio prevista?

Maria De Filippi dichiara per adesso che gli inediti usciranno dopo il Festival di Sanremo, che é previsto in onda sulle reti Rai dal 6 al 10 febbraio 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA