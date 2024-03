Amici 23: Holden si “allea” con il rivale Ayle/ Il video su TikTok é virale!

Amici 23, Ayle si allea con Holden: il curioso video su TikTok

Holden e Ayle stringono le forze, in vista del via al serale di Amici 23, e il momento finito virale su TikTok manda in visibilio i fan dei due cantautori. Mentre il via alla fase serale del talent show é atteso per la fine del mese corrente di marzo 2024, Holden si lascia immortalare in via del tutto eccezionale nel nuovo video su TikTok postato dal profilo ufficiale di Ayle attivo sul re dei social cinese.

Un particolare che desta tra le reaction più disparate nell’occhio pubblico, perlopiù di esultanza del joint-fandom dei due artisti cantautori in corsa alla fase serale di Amici 23, prevista ai nastri di partenza nella seconda metà del mese di marzo 2024.

Nel video più chiacchierato del momento via TikTok, concernente la gara dei talenti ballerini e cantanti di Amici, Ayle intona con il playback il refrain del nuovo singolo lanciato al talent show di Maria De Filippi, dal titolo Il tuo nome. E insieme a lui appare il rivale amico.

Le reaction dell’occhio pubblico

Come é ormai risaputo i due cantautori appartengono alle squadre competitor capeggiate dai rispettivi maestri Anna Pettinelli per Ayle e Rudy Zerbi che ha invece promosso Holden ad Amici. E nel TikTok che vede Ayle e Holden stringere una collaborazione, forse nel preludio ad un duetto in musica, si lasciano immortalare anche altri allievi in corsa al serale di Amici 23. Si tratta dell’altra cantante Sarah Toscano, finita al centro del gossip per un presunto flirt con Holden nella scuola, e in più i ballerini più temibili nel circuito canto di Amici, Lucia Ferrari e Dustin Taylor.

“Holden in un video …un’allucinazione collettiva”, fa sapere qualche utente e tra gli altri commenti più aggreganti a margine del TikTok, poi si legge ancora: “quanto hai pagato Holden?”. Insomma l’occhio pubblico proprio non si aspetterebbe una collaborazione tra Ayle e il figliastro d’arte di Laura Pausini, il quale finisce intanto nel mirino della maestra del primo, Anna Pettinelli…











