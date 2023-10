Amici 23: Holy Francisco é eliminato?/ L’ardua sfida su Tiziano Ferro lo mette a dura prova: é polemica!

Amici 23 di Maria De Filippi, Anna Pettinelli interviene sul caso Holy Francisco: la sfida di Rudy Zerbi fa discutere e…

Anna Pettinelli torna al centro del caso Holy Francisco, allievo cantautore in corsa ad Amici 23, messo in discussione da Rudy Zerbi. Il talentscout torna a sfidare il team competitor, rappresentato dalla collega insegnante di canto Anna Pettinelli e l’allievo cantautore Holy Francisco, in un’assegnazione di un brano -l’ennesimo- sulle note di Tiziano Ferro. Si tratta di Il regalo più grande. Ed é il momento del terzo “no” in replica al compito, da parte del team capeggiato da Anna Pettinelli, che schiera il concorrente cantante Holy Francisco.

Dopo le prime assegnazioni, alla terza proposta di “sfida” nel compito preposto nel daytime di Amici 23 in onda il 4 ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Anna Pettinelli di comune accordo con Holy Francisco rigettano la comunicazione di sfida. Questo, però convenendo ad una controproposta: il compito girato sulle note di una hit, Xdono di Tiziano Ferro, su cui la voce RDS chiama il pupillo ad esibirsi in una cover c. on barre in aggiunta al testo del brano originale, in vista della puntata domenicale di Amici 23.

Web si divide sul caso Holy Francisco

“Un pezzo di Tiziano Ferro, lo sentiamo un attimo -Xdono- qui ci puoi mettere quello che vuoi, ci riscrivi quello che vuoi, si può fare questo… un pezzo su cui puoi lavorare e gli altri…no”, é la proposta di assegnazione del compito di Rudy Zerbi come controreplica di Anna Pettinelli. Per la maestra di canto la “sfida” di Rudy Zerbi resta improponibile, perché non sarebbe nelle corde dell’allievo cantautore trapper in corsa ad Amici 23, e pertanto demolitiva: “cambia la canzone ma non la difficoltà…quello che vuole lui é metterti in ridicolo”.

E, intanto, l’occhio pubblico telespettatore attivo nel web si divide tra le reazioni più disparate, nei commenti social. In particolare se da una parte vi sono gli utenti che sostengono la posizione di Anna Pettinelli di difesa verso Holy Francisco, dal momento che la prova Zerbi snaturerebbe il talento allievo. Dall’altra, c’é chi nel web non vede di buon occhio il rifiuto ad una prova, perché in questo il giovane non direbbe meritevole del banco di studio del canto.

