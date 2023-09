Amici 23, Holy Francisco eliminato?/ Anna Pettinelli straccia la sfida di Rudy Zerbi: web diviso

Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco é a rischio eliminazione? La prova di Rudy Zerbi compromette la sua corsa e…

Holy Francisco é il destinatario di una prova cover di Rudy Zerbi, compromettente per lui, in particolare a detta di Anna Pettinelli, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Il talent-scout chiama l’allievo della collega insegnante a lui rivale, Holy Francisco, ad esibirsi sulle note di una cover di Sere nere, una hit cult nel repertorio di Tiziano Ferro, in vista della puntata di domenica 1° ottobre 2023: “Caro Francisco ti ho avvisato che sarebbe arrivato un compito…ad Amici si canta e tu devi cantare… la tua insegnante é dotata di una fervida fantasia… sei così bravo nelle cover… ti assegno una bella canzone, senza la possibilità di aggiungere barre“, é il messaggio della prova voluta da Zerbi, indirizzato al cantante nel daytime di Amici 23.

Insomma, alla luce delle parole tra il serio e il faceto di Zerbi, Holy Francisco non meriterebbe il banco di studio del canto ad Amici, e a conferma di ciò l’esperto chiama il giovane a misurarsi sulla cover richiesta. Una prova che a detta di Holy Francisco non sarebbe volta ad una crescita personale e artistica, ma rappresenta un attacco gratuito voluto per indebolirlo fino all’eliminazione dal talent show.

La scelta del team Pettinelli divide il web

“Mi ha tolto le barre – si difende il cantante, tacciando Zerbi di una cover demolitiva che non lo valorizzerebbe nel talento di rieditare le canzoni originali con l’aggiunta di barre di suo pugno -, quello per cui io sono qui…sono nelle mie robe”. Insomma, Holy si tirerebbe indietro e non accetterebbe la sfida. Che lui sia tra i papabili allievi a rischio eliminazione e possa rivelarsi il primo eliminato ad Amici 23, non si direbbe pertanto una possibilità azzardata. E, intanto, interviene Anna Pettinelli.

La maestra straccia letteralmente la proposta di sfida di Rudy Zerbi, seppur esortando l’allievo a impegnarsi per un margine di crescita artistica e personale, nell’accusa al talentscout di una prova non costruttiva: “Sere nere qui la possono cantare in pochissimi, -spiega il rifiuto della prova a Holy Francisco la prof.ssa- non é nelle tue corde e non é costruttivo… guarda che ci facciamo… rimettiti seduto. (Lei straccia la prova alla mano, in formato carta). Pensavi che ti facevo cantare Sere nere… non mi interessa che tu faccia brutta figura… non é nelle tue corde e avrai le tue cose che sceglieremo su di te…mi aspetto una crescita”.

Nel frattempo, l’opinione dell’occhio pubblico via social si divide tra consensi e dissensi sulla scelta del team Pettinelli. In particolare tra i detrattori c’é chi non vede di buon occhio che il Santo Francisco sia beneficiato della scelta di un rifiuto alla sfida voluta da Zerbi ad Amici 23, che sarebbe invece vista come un incentivo allo studio del canto. E se nel canto si fa compromessa l’esperienza di Holy, a rischio eliminazione, per la quota danza ad Amici 23, si direbbe invece Nicholas Borgogni…

