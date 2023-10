Amici 23, Holy Francisco minaccia l’addio?/ “Tra un mese non sono qua…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Holy Francisco é tra le preannunciate uscite di scena?

Holy Francisco é tra i candidati al titolo di eliminato o al ritiro di Amici 23, dal momento che crolla in un momento di sconforto al talent show di Maria De Filippi. O almeno questo si direbbe alla presa visione del daytime del talent show in onda il 6 ottobre sulle reti Mediaset, dove il cantautore allievo di Anna Pettinelli si lascia andare ad uno sfogo, deluso della sua performance al sound-check, le prove che precedono la puntata domenicale di Amici 23:

“Ho cantato male.. -fa sapere il cantautore di Amici 23-, il fatto è che io non posso cullarmi sul fatto che sono qui tra due settimane e magari tra un mese canto meglio, perché se io non canto meglio, tra un mese non sono qua.. mi sbatto per questo.. mi secca che non riesco a concepire le cose che devo migliorare”.

Lo sfogo di Holy Francisco, ad Amici 23 di Maria De Filippi

Insomma, l’allievo trapper di Anna Pettinelli sembra non escludere che possa gettare la spugna, nel mezzo della competizione di Amici 23. Tuttavia, mentre schiere di aspiranti cantanti sognano l’accesso nella celebre scuola di Maria De Filippi, la produzione del talent show esorta Holy Francisco ad impegnarsi tra lezioni e prove di canto.

“Ci vuole tempo per certe cose”, interviene la vocal coach, a rassicurare Holy Francisco. “Devi cantare col cuore, con la testa, con l’intelligenza e col carisma…”. Intanto, Sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per la messa in onda della nuova puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Che Holy Francisco possa rivelarsi a rischio eliminazione, eliminato o tra i ritiri ad Amici 23 di Maria De Filippi, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Intanto, per la quota ex Amici 22 Angelina Mango rilascia il nuovo singolo, per cui stringe le forze con l’ex Amici 20, Giulia Stabile.



