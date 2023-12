Amici 23: il primo disco d’oro é di Mida/ Super Holden, con “Rossofuoco”!

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida é il primo disco d’oro certificato FIMI/Gfk!

É ufficiale, Mida é il primo concorrente in corsa al circuito canto di Amici 23 a conseguire la certificazione di disco d’oro, battendo il favorito candidato al traguardo, Holden. É quanto si rileva tra i dati delle nuove certificazioni di vendita musicali FIMI/Gfk aggiornate al corrente mese di dicembre 2023, secondo cui, in particolare, il concorrente cantautore di canto all’edizione corrente del talent show di Maria De Filippi, Amici 23, raggiunge un considerevole numero di copie vendute con il primo singolo rilasciato nel programma, Rossofuoco.

Un traguardo importante per il cantautore allievo ad Amici 23 facente parte del team capeggiato dall’insegnante di canto, Lorella Cuccarini. Anche perché, al contempo, il giovane si aggiudica il record per il primo disco d’oro che sia stato riconosciuto all’edizione corrente del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 23.

Mida festeggia il Natale 2023, lontano da Amici 23

Nel frattempo, intanto, i talenti ragazzi di Amici 23 di Maria De Filippi si concedono un periodo di relax a casa, dalle loro famiglie e i cari, in concomitanza con le festività natalizie a cavallo tra il Natale 2023 e l’Epifania 2024, passando per il Capodanno 2024. E in un momento vacanziero e discotecaro trascorso in un locale, lo stesso Mida si lascia andare in un canto a squarciagola sulle note del fortunato singolo di successo RossoFuoco, mentre festeggia il clima festivo in presenza di una moltitudine di persone. Come mostra uno dei video più virali del momento sul re dei social di TikTok. Un filmato che segna un tripudio di interazioni social di consenso, tra like, condivisioni e commenti di approvazione, in particolare da parte dei fan che esultano per il sorpasso del beniamino su colui che era il candidato favorito al titolo di primo disco d’oro FIMI/Gfk di Amici 23, Holden, figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini.

E, di recente, anche Angelina Mango di Amici 22 raggiungeva l’oro…















