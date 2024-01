Amici 23, Kia é la nuova concorrente di canto?/ Il verdetto della commissione

Amici 23, Kia é la nuova concorrente di canto dopo il caso Matthew e Mew?

Chiara in arte Kia insieme a Nahaze sono le due candidate per il banco di canto, ad Amici 23 di Maria De Filippi, proposte alla commissione interna dei professori da due insegnanti, dopo il ritiro di Matthew e Mew. La prima aspirante concorrente, in particolare, così come rende noto il daytime di Amici 23 in onda il 16 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, é la proposta di talento attenzionata da Lorella Cuccarini. Per esclusione, quindi, Nahaze é la candidatura al banco di studio del canto che giunge da Anna Pettinelli.

Che Kia sia una tra i papabili sostituti di Mew e Matthew é l’idea che paleserebbe di maturare Lorella Cuccarini, quando la prof.ssa non nasconde alla candidata aspirante allieva al talent show di esserne impressionata dal talento dopo aver prestato ascolto alla sua voce provinata in sede di casting: “Chiara tu mi piaci, mi sei piaciuta …ti chiedo di aspettare qui ci vediamo tra poco”. Ed é così che la mentore propone alla commissione interna dei professori di Amici 23 di votare per il sí o il no all’ingresso di Kia al talent show.

Una volta convocata dalla mentire Lorella Cuccarini, la giovane apprende l’esito delle votazioni. “C’é l’unanimità”, esclama entusiasta Lorella Cuccarini, che si palesa al settimo cielo per i voti tutti favorevoli dei professori di canto e ballo che formano la commissione preposta alla decisione sulla candidatura. Insomma, Kia consegue il tanto atteso ingresso nella scuola più amata dagli italiani e ottiene la nuova felpa da titolare del banco di studio del canto ad Amici 23 di Maria De Filippi. Questo mentre é in corso nel web una polemica sollevata via social concernente la candidatura per il banco di studio del canto ad Amici 23 di Nahaze. La cantante proposta da Anna Pettinelli.

Grazie al voto unanime di tutti i professori Kia entra ufficialmente nella scuola di #Amici23 ed è una nuova allieva della prof Cuccarini! pic.twitter.com/NoprkiK6rt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 16, 2024













