Amici 23, Kia in crisi dopo la convocazione di Lorella Cuccarini/ “Ho paura di avere poco tempo e…”

Amici 23, Kia in crisi dopo l’incontro con Lorella Cuccarini: “Ho paura di…“

Prosegue la marcia di avvicinamento alla fase serale di Amici 23 e, nell’attesa, sono ancora numerose ed importanti le decisioni da prendere. I professori in queste settimane stanno valutando le prestazioni dei propri allievi, al fine di stabilire chi è meritevole di passare al serale. Anche Lorella Cuccarini sta analizzando la situazione e, per questo, ha voluto convocare in studio le sue due allieve, Sarah e Kia, per metterle alla prova e valutare le loro esibizioni. Alla fine, a giudizio acquisito, Kia si è lasciata andare ad uno sfogo dopo essere uscita dallo studio con la compagna.

“Io ho paura di avere poco tempo, capito? In queste due settimane sono stata down, giù. Però anche se mi riprendessi adesso, ho paura che sia tardi” ammette sfogandosi con Sarah, come mostra un video condiviso sul profilo Instagram della trasmissione. Il suo principale timore è quello di non avere il tempo necessario per migliorarsi e limare quei dettagli che potrebbero fare la differenza, in una fase del programma così delicata come quella che precede il Serale.

Kia e il timore di un’eliminazione da Amici 23: “Secondo me non entro se…“

Ritornata con Sarah in casetta dopo la convocazione di Lorella Cuccarini, Kia ha condiviso le sue preoccupazioni anche con Lil Jolie. In riferimento al giudizio della sua coach, la cantante di Amici 23 teme che il prossimo passo falso potrebbe compromettere per sempre il suo percorso: “Secondo me, poi lei non l’ha detto, se faccio di nuovo una cosa sbagliata… non entro“. La compagna cerca di supportarla, sottolineando l’importanza di metterci tutto l’impegno necessario: “In queste puntate bisogna proprio fare uno switch, tutti. Sono le puntate definitive“.

Lo sfogo di Kia arriva dopo giorni complicati, segnati da una crisi legata alla mancanza di autostima e alle difficoltà ad accettare il proprio corpo. La cantante si è più volte confidata a tal riguardo, ammettendo di non piacersi. In una fase del programma segnata da mille insicurezze, può però contare sul supporto dei suoi compagni di viaggio.

