Amici 23, Kumo rischia: Alessandra Celentano lo sfida al nuovo compito di ballo/ La reazione alla bocciatura!

Amici 23 di Maria De Filippi, Kumo subisce una bocciatura secca: il nuovo compito

É un Kumo particolarmente provato il protagonista di una bocciatura ricevuta dalla maestra di danza, Alessandra Celentano, ad Amici 23. Il giovane ballerino modern e allievo di Emanuel Lo ad Amici 23, così come emerge nel daytime del talent show datato 24 gennaio 2024 e in onda sulle reti Mediaset, subisce la messa in discussione del suo talento nel circuito ballo. Questo, con la chiamata ad una choreo, montata ad hoc, per la valutazione del ballerino, al cospetto dell’esperta e maestra di danza, Alessandra Celentano.

Il risultato della prova di danza? Una disfatta, l’ennesima per Kumo, agli occhi della visione di Alessandra Celentano, veterana tra gli insegnanti di ballo in corsa ad Amici 23. “A livello di esecuzione non l’hai fatta male… ma perché una coreografia facile e accessibile …ma Kumo danzatore é il centro del compito…volevo vedere un altro Kumo, credibile, sensuale ma sei stato asettico… distaccato”, attenziona la maestra Alessandra Celentano, reduce dalla svolta dell’hair look dalla tinta blu elettrico.

La reaction alla sentenza di Amici 23

La maestra di danza si sarebbe aspettata un salto di qualità da parte del ballerino, in termini di staging e padronanza del palco, così come nella capacità di emozionarsi e al contempo emozionare nella comunicazione di un’emozione da trasmettere all’occhio pubblico: “non eri fuori dal tuo ma poteva uscire qualcosa di diverso”, prosegue la sentenza che boccia Kumo, al termine del nuovo compito di danza.

“Non ho ancora tutto questo bagaglio alle spalle…-fa sapere di tutta replica, Kumo, consapevole di doversi migliorare anche grazie allo studio della danza intrapreso ad Amici 23…- ho ventidue anni e so che devo lavorare”. Insomma, vista la messa in discussione del suo talento da parte della maestra, Kumo si direbbe tra i principali candidati concorrenti al titolo di nuovi eliminati di Amici 23.

Il che accade mentre la produzione stabilisce un provvedimento disciplinare per gli allievi cantanti e ballerini in corsa, ad Amici 23…

Dopo aver visto ballare Kumo, questo è il giudizio della maestra Celentano al compito #Amici23













