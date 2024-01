Amici 23: Kumo tradisce la fidanzata con Giulia Stabile?/ L’indiscrezione!

Amici 23 di Maria De Filippi, Kumo tradisce Alessia Erba con Giulia Stabile? Il gossip

Si consuma un nuovo “triangolo” infuocato ad Amici 23 di Maria De Filippi, si parla dell’allevo Kumo, la ballerina professionista Giulia Stabile e la storica fidanzata del primo, Alessia Erba. O almeno questo si direbbe essere il gossip made in Italy last-minute del momento, sulla scia del clamore che nell’attesa festivaliera vedrebbe Sangiovanni chiamato a cantare a Sanremo 2024 una lettera d’addio proprio alla professionista e sua ormai ex fidanzata Giulia Stabile.

Il curioso spoiler finito in rete dei lyrics di Finiscimi, il brano con cui Sangiovanni é promosso all’upgrade di Big a Sanremo 2024, si direbbe essere una sentita dichiarazione tra amore e scuse, per effetto di un tradimento inferto. E in una round Interview pre-Festival, intanto, lo stesso Sangiovanni non nasconde che il brano sanremese sia ispirato a Giulia, la loro lovestory fino alla rottura e il cambiamento che lo vede protagonista e ne consegue nella vita personale e artistica. Peraltro dopo un periodo di pausa dalle scene seguito ad un momento non di certo luminoso e a tratti buio,fatto di ansia da prestazione, la paura del peso del giudizio, in particolare.

E se sul palco di Sanremo 2024 Sangiovanni potrebbe voler implorare il perdono, anche per un ritorno di fiamma, a Giulia Stabile, la ballerina professionista di Amici 23 si direbbe ora più vicina all’ufficializzazione di un nuovo amore, al fianco dell’allievo al talent show di Maria De Filippi. Giulia Stabile, che con Sangiovanni diventavano la coppia di allievi per antonomasia nella storia del talent ad Amici 20 -giungendo all’epoca classificarsi prima classificata di ballo e vincitrice generale e secondo classificato generale e primo classificato di canto alla finale del talent show – ora é attenzionata come la nuova fiamma dell’allievo di Emanuel Lo in corsa ad Amici 23.

E il gossip del triangolo di Amici con Kumo, Giulia e Sangio protagonisti ha il via per una storia Instagram molto particolare, pubblicata dalla ex fidanzata del primo, Alessia Erba, anche lei una mora ballerina dagli occhi chiari in carriera che scrive: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”. Dopodiché si rileva il gesto inaspettato dell’ex fidanzata di Kumo che lo ha anche bloccato a mezzo social.

Inoltre, l’occhio pubblico attivo in rete mette in evidenza un altro gesto sibillino che potrebbe avvalorare il sospetto triangolo. Ossia il defollow su Instagram della forse ormai ex fidanzata di Kumo in sfavore a Giulia Stabile. Tutti particolari social che farebbero da pezzi del puzzle di un nuovo triangolo tv infuocato esploso ad Amici 23.

Questo, per il sospetto malevolo del popolo nel web che Kumo abbia scatenato l’ira avversa della storica compagna, complice un possibile flirt e/o tradimento con Giulia Stabile ad Amici 23.











