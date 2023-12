Amici 23, la classe canto é a rischio/ Il provvedimento disciplinare determina l’eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, giunge la comunicazione di un provvedimento disciplinare

La classe formata dai cantanti in corsa, tra i talenti concorrenti ad Amici 23 di Maria De Filippi, é a rischio eliminazione. O almeno questo é il sentiment dell’occhio pubblico predominante, viste le novità del daytime di Amici 23 datato sulle reti TV e streaming 12 dicembre 2023. Occasione in cui, al rinnovato appuntamento televisivo, i cantanti concorrenti sono messi al corrente che la produzione del talent show stabilisce per il circuito canto un provvedimento disciplinare, data la facoltà di autogestione di cui i giovani si sono avvalsi scegliendo di non preparare il compito obbligatorio assegnato per la preparazione di una super sfida di lavoro in gruppo. Una sfida a prova di cover tra le tre squadre competitor, una squad per ognuno degli insegnanti di canto di ruolo ad Amici 23, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

La sfida domenicale a prova di lavoro in squadra é stata cancellata dalla scaletta dell’ultima puntata di domenica 10 dicembre 2023, proprio per via dell’autogestione di alcuni tra i concorrenti cantanti.

Gli allievi a rischio

Nello specifico, Matthew e Ayle di comune accordo con Martina Giovannini nel rifiuto del team di Anna Pettinelli, Mida e Sarah Cardone per il team guidato da Lorella Cuccarini. Ma in daytime ad Amici 23 i concorrenti “nominati” sono convocati per un provvedimento disciplinare che li potrebbe anticipare a rischio eliminazione.

Convocati gli allievi in studio, ad Amici 23, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi introducono le immagini dell’RVM in cui Matthew, Ayle e Martina Giovannini sottovalutano l’importanza del compito della prova a squadre, decidendo di non preparare la cover di gruppo: “A sto punto, noi non vogliamo farlo, non capisco il senso di farlo -dichiara il giovane trio tra le dichiarazioni incriminate – inutile che saliamo sul palco con il sangue marcio… siccome il mio umore conta per me ho bisogno che l’umore sia bello -prosegue Ayle facendo eco a Matthew, prima del consenso di Martina -…e non negativo”.

E Anna Pettinelli correda l’RVM con una paternale agli allievi, supportata dal rivale Rudy Zerbi: “avete gettato la spugna non considerando che era un compito obbligatorio…”. Zerbi rincara la dose: “Matthew perdonami, ma non mi sembra che tu abbia una esperienza tale da poter giudicare se viene bene o male… ma tu dovevi farlo “. Ma non é tutto. Matthew decide di incontrare l’insegnante di canto Pettinelli, facendo mea culpa sulla mancata preparazione e la negligenza in generale, assunta per il compito: “Ho sbagliato”.

I prof Pettinelli e Zerbi non sono affatto soddisfatti dell'atteggiamento di Ayle e Matthew nella preparazione del compito a squadre e vogliono essere chiari con loro #Amici23 pic.twitter.com/KUlSXMGob3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 12, 2023

L’affaire sfida cover a squadre si estende al malcontento del team di Lorella Cuccarini, che avvisa i cantanti allievi del provvedimento stabilito. “Dispiaciuta per il compito di squadra… da soli non si va da nessuna parte -sentenzia la maestra di canto, ai danni di Mida e Sarah Toscani-. Se arriverete al serale avrete tante occasioni di lavorare insieme… ho deciso di assegnare un provvedimento disciplinare: una settimana senza telefono per voi!”.

Al confronto con gli allievi di Amici 23 all’indomani del provvedimento, poi, Lorella Cuccarini si auspica che i giovani talenti capiscano l’importanza del lavoro di squadra: “Io sono rimasta molto male molto delusa…mi piaceva l’approccio iniziale ma poi vi siete impantanati…questa cosa di togliere il telefono per la settimana vivetelo stando insieme …dovete imparare a trovare un modo per stare insieme in musica”.

Il giorno dopo Mew, Mida e Sarah parlano con la loro professoressa Lorella Cuccarini #Amici23 pic.twitter.com/qHgeic0xmg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 12, 2023

