Amici 23, la squadra Pettinelli é a rischio?/ É lite tra Holy Francisco, Ayle e Matthew: c’entra Martina

Amici 23 di Maria De Filippi, é scontro nel team di Anna Pettinelli

La new entry Martina Giovannini mette a rischio le sorti della squadra capeggiata da Anna Pettinelli, ad Amici 23, con la lite tra Matthew, Holy Francisco e Ayle. Quest’ultimi, tre cantautori in corsa con la new entry nel circuito canto nella celebre scuola dei talenti ballerini e cantanti, diventano protagonisti di una lite nel daytime del pomeridiano di Amici 23, datato 1° dicembre 2023.

Amici 23: Mew, Martina e Holden si sfidano alla super gara cover/ Il vincitore

E il motivo é presto detto. Ayle proprio non manda giù l’idea che i suoi compagni di squadra Matthew e Holy Francisco abbiano schierato la new entry nella classe Martina Giovannini come elemento distintivo tra i talenti scoperti dalla mentore Anna Pettinelli, alla nuova super gara cover. E il biondo cantautore fa rivalere la sua opinione in una reaction avversa alla scelta predominante della squadra, scagliandosi contro Matthew e Holy Francisco e i voti giunti in favore di Martina Giovannini: “non mi va di discutere…vi siete coalizzati -contesta Ayle contro il duo competitor, che di contro si direbbe non aver compreso la volontà del primo di vedersi schierato per la super gara cover.

Alberto Matano commenta Lorella Cuccarini a Sanremo/ Parole inaspettate: pace fatta tra i due?

Lo sfogo della new entry e…

Dal suo canto, tra una prova e l’altra in vista della puntata domenicale di Amici 23, Matthew ha un momento di sconforto, dopo aver minacciato il ritiro. “Non va bene un cazzo… non sono contento di tutto… sembro uno scemo, non ho risolto niente. Ogni volta arriva una cosa bella e poi trecento che non vanno”, é lo sfogo del biondo cantautore in sala studio.

Intanto, Martina Giovannini, new entry “incomoda” nel team capeggiato da Anna Pettinelli ad Amici 23, finisce in lacrime per l’ultima posizione raggiunta nella classifica della super gara cover che penalizza l’intero team competitor: “Mi dispiace che partiamo tutti con un meno uno e tutti dicono sta cosa che urlo”. A confortarla é il rivale, Holden: “hai fatto un’esibizione incredibile e sei arrivata terza… ti dispiace per la squadra”.

Angelina Mango sfida la pioggia battente, per Fiorello/ Il video che manda il web in tilt

La gara giudicata da Nicolò De Devitiis, le insicurezze di Matthew, Lil Jolie parla del rapporto con la mamma, la proposta del prof Zerbi… Rivedi subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/6hcc1SGDug — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 1, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA