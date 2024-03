Amici 23: Laura Valente giudice di canto, prima del serale: “Lil ha voce sicura e..”/ I promossi e i bocciati

Amici 23 di Maria De Filippi, Laura Valente diventa giudice di canto

Mentre la figlia Angelina Mango é attesa all’Eurofestival, Laura Valente diventa giudice di canto nel pre-serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Accade nel daytime di Amici 23 datato sulle reti TV e streaming il 15 marzo 2024, occasione in cui la vedova di Pino Mango svela ai talenti cantanti in corsa al serale del talent show di Maria De Filippi di aver ripreso la sua attività in musica, da qui quindi la scelta di partecipare al talent show.

Alla masterclass di canto, come una sorta di audizione, Laura Valente invita i cantanti di Amici 23 ad esibirsi sul palco. E la critica che va indirizzata a tutti i performer é l’invito ad “essere più seducenti nella performance”.

“Ayle bravo, allenati davanti allo specchio …canta guardandoti allo specchio, perché questa faccia devo uscire quando canti”, é il miglioramento che Ayle registra alle presa lezione di canto sostenuta con Laura Valente. Per la giudice la comunicazione in musica di un messaggio nella canzone avviene con il mezzo vocale e il linguaggio del corpo. E il lavoro di Ayle va fatto anche su Lil Jolie: “brava, la tua voce mi trasmette sicurezza… una voce sicura di grande sicurezza ma il corpo invece mi suggerisce il contrario… va ottimizzata questa tua situazione”.

Stesso discorso vale per Petit, recordman di Amici 23 per il traguardo su YouTube Italia, che al cospetto di Laura Valente può dirsi troppo intimidito sul palco.

Per i cantanti è il momento di una masterclass con un'ospite speciale: Laura Valente! #Amici23 pic.twitter.com/dJrYvKrfPV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 15, 2024

Nel frattempo, intanto, sale l’attesa per la messa in onda sulle reti TV e streaming Mediaset della prima puntata del serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Chi sarà a rivelarsi perdente al titolo di eliminati di Amici 23? Che la comunicazione alla sfida sul palco possa determinare i vincitori al confronto tra i candidati?

