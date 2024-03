Amici 23: Laura Valente torna giudice e commuove/ Il ricordo del compianto papà di Angelina, Pino Mango

Amici 23, Laura Valente registra il ritorno al talent di Maria De Filippi: accade prima del via al serale

Laura Valente torna al talent show che ha consacrato come un fenomeno pop made in Italy la figlia avuta da Pino Mango, Angelina Mango, all’edizione corrente di Amici 23. Ebbene sì. L’occasione é una masterclass, una lezione speciale che come un’audizione vede l’ex lead voice dei Matia Bazar interrogare a tappeto i cantanti in corsa tra i 15 concorrenti ammessi alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi, per poi suggerire a quest’ultimi di essere il più seducenti possibile e di curare quindi la messa in scena e lo staging nelle esibizioni previste sul palco.

Quando ormai si fa sempre più vicino il via al serale, data la formazione delle tre squadre competitor che daranno vita ad una sfida infuocata tra performance di ballo e canto, ad Amici Laura Valente tiene a parlare della sua esperienza di vita personale e artistica ai concorrenti cantanti del talent. Anche alla mention della vincitrice di Amici 22 nonché la figlia avuta dal compianto poeta Pino Mango.

La masterclass di Laura Valente ha la mention di Angelina Mango

“Quando avevo la vostra età ho fatto il mio primo disco -esordisce in occasione della masterclass Laura Valente ad Amici 23, nel daytime del talent show datato 15 marzo e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset-, la mia gavetta è durata una decina d’anni. […] –la vedova di Pino Mango prosegue-.Poi sono entrata nei Matia Bazar e non mi sembrava vero, per me è stata una cosa molto figa. Dopo dieci anni, per tante ragioni, l’esperienza è finita”. La lezione avanza con le altre dichiarazioni commosse della giudice speciale al talent che potrebbe consacrare Holden come il nuovo fenomeno: “Mi sono dedicata alla famiglia con mio marito Pino Mango e abbiamo cresciuto due figli. Nel 2014 mio marito se n’è andato in un attimo e prima abbiamo pensato a ricominciare a vivere, non è stato facile. Angelina aveva 13 anni e Filippo 19. Un paio di anni dopo ho cominciato a capire quanto fosse bello comunicare ai ragazzi come voi tutta la mia esperienza”.

Poco prima di congedarsi, infine, la mamma d’arte dell’ex Amici Angelina Mango tiene a sottolineare quanto sia importante un percorso di studio del canto affrontato al talent show di Maria De Filippi: “Vale la pena affrontare questo percorso. Sono mamma di una ragazza che ha fatto questo programma e so quanto sia un acceleratore nucleare di tutto, soprattutto della vostra crescita personale”.

Nella puntata di oggi i cantanti di #Amici23 hanno incontrato Laura Valente in una masterclass ricca di preziosi consigli! Rivedila subito QUI https://t.co/wv5KQqjM2u — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 15, 2024













