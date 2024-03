Amici 23, Lil Jolie tradisce Rudy Zerbi?/ La proposta di Anna Pettinelli, prima del serale

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie rischia il posto al serale?

In vista del via al serale di Amici 23, Anna Pettinelli propone a Lil Jolie il passaggio nella sua squadra, in un tentativo di smacco ai danni del competitor collega Rudy Zerbi. Per il serale di Amici 23, che vedrebbe competitor le tre squadre di talenti allievi, ballerini e cantanti, con i rispettivi insegnanti di ballo e canto, Lil Jolie ha ora la porta spalancata da Anna Pettinelli.

Amici 23, Rudy Zerbi: "Non mi offendo, se passi alla squadra di Anna Pettinelli"/ Il messaggio a Lil Jolie

Questo, dal momento che l’insegnante che ha promosso la giovane nella scuola, Rudy Zerbi, non ammetterebbe, per il dato momento, Lil Jolie al serale di Amici 23, tenendola in sospensione di giudizio.

Così come trapela nel daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il primo marzo 2024.

“Io e te non ci siamo mai parlate – attenziona, quindi, Anna Pettinelli alla convocazione cercata e ottenuta con Lil Jolie-, ci siamo seguite con molto interesse- prosegue la maestra di canto, per poi proporre alla giovane di passare alla sua squadra, tentando lo smacco ai danni di Rudy Zerbi-, Lil ho paura che tu rimanga fuori dai giochi e mi dispiacerebbe per il valore che hai, a prescindere dalle maglie dei miei che sono un altro discorso …io ho avuto un’idea, poi mi dirai”.

Amici 23, Nicholas Borgogni minaccia il ritiro/ Interviene Emanuel Lo: la convocazione che spiazza

La scelta spettante a Lil Jolie

La voce speaker on air su RDS propone a Lil Jolie la maglia per l’accesso al serale, proprio nelle ore in cui si suggella il tradimento a Raimondo Todaro dell’allievo Nicholas Borgogni: “questa é la maglia del serale, non mi rispondere adesso. Non so cosa farà il tuo professore, ma mi interessi tu …io ti posso dare adesso la maglia”. Insomma, Anna vorrebbe che Lil facesse parte della sua squadra, ad Amici 23.

Ma quale sarà la scelta di Lil Jolie, prima del via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi? Che la giovane cantautrice possa decidersi a cambiare squadra, mentre rischia di non essere promossa da Rudy Zerbi all’upgrade di concorrente seralista?

Angelina Mango: la dolce dedica ad Amadeus é virale/ Le reazioni al debutto a "La TV fa 70"

La prof Anna Pettinelli ha chiesto di parlare con Lil Jolie e… #Amici23 pic.twitter.com/LG563XqmMe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 1, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA