Amici 23: lite furiosa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli/ “Sei troppo egoriferita”, ecco cosa è successo

Amici 23: lite furiosa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

La puntata di ieri ad Amici 23 è stata molto densa di contenuti, tanto che non è stato possibile completarla entro l’orario stabilito. Nel daytime di oggi, lunedì 11 dicembre, dunque, sono stati ripresi gli avvenimenti che non è stato possibile visionare durante l’appuntamento domenicale.

Proprio oggi si è consumata una dura lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Tutto è cominciato dall’esecuzione di un compito che la maestra di canto ha affidato a Petit: “Io sono felice che tu abbia accettato questo insensato compito” ha esordito Zerbi attaccando direttamente la collega. Da quel momento è partito un botta e risposta piuttosto acceso tra le due parti.

Amici 23: la sfuriata di Zerbi contro Pettinelli

Anna Pettinelli ha voluto punzecchiare il suo collega dicendo di essere stato poco presente in sala perchè intento a giocare a paddle. Dura la risposta di Zerbi che ha replicato: “Io vado da loro quando hanno bisogno di me al contrario tu che vai a fare solo danni. Meglio che vieni a giocare con me pettipaddle. Sei troppo egoriferita“.

A questo punto interviene anche Lorella Cuccarini difendendo la scelta di Mida, al quale era stato inizialmente affidato il compito, di rifiutare la canzone de Il Volo perchè lirica e quindi inadatta al suo stile: “No, non è così” ha insistito la Pettinelli facendo infuriare anche la collega: “Io non mi tiro indietro, non dire cose che neanche capisci”. Al centro della discussione, dunque, la decisione di Mida di rifiutare la prova della speaker radiofonica perchè improntata sulla lirica genere che non è tenuto a fare.

