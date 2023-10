Amici 23, Luca Jurman: “La più grande ca*ata di sempre…”/ La lezione sull’intonazione é virale!

Amici 23 di Maria De Filippi, Luca Jurman torna ad attaccare la produzione del talent show

S’infiamma la polemica su Amici 23, aperta da Luca Jurman via social, con delle nuove dichiarazioni al veleno lanciate indirettamente alla produzione del talent show.

Nel mirino dell’ex insegnante di canto ad Amici, sono menzionati gli insegnanti di ruolo ad Amici 23, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, che al talent show si oppongono alla proposta della collega Lorella Cuccarini, fortemente sostenuta da Luca Jurman. Quella di vietare al talent show l’uso dell’autotune, un software creato dall’Antares per la manipolazione dell’audio e che permette di migliorare l’intonazione nel canto della voce. Un programma e non uno strumento musicale e proprio per questo inammissibile in una competizione canora come quella di Amici 23, secondo Luca Jurman. Tuttavia, al dibattito tra le parti menzionate, i tre insegnanti ad Amici 23, Zerbi fa un passo indietro e rivaluta in positivo l’autotune, dando così vita alla polemica di Jurman.

“‘L’intonazione? …Una visione molto antica della musica‘ -é in sintesi il parere di Rudy Zerbi alla base della polemica di Luca Jurman-, io di bestialità sulla musica ne ho sentite -sentenzia quindi l’ex Amici-,davvero tante, ma questa le batte tutte…”. Nella contestazione mossa via social e che é ora virale su Facebook, Luca Jurman poi rincara la dose, al racconto di un retroscena su Amici 22 e un fatto recente di Amici 23, per la comprova della incoerenza didattica dei due insegnanti Jurman e Pettinelli: “l’anno scorso Zerbi sfida Wax contro Aaron Cenere senza effetti e senza autotune, quest’anno la Pettinelli chiede a Holden di Zerbi di cantare senza autotune: (“non potrai usare autotune ma solo riverbero”)… Non si é sentito più nulla di quella sfida…”.

Il video della polemica é virale

La polemica di Luca Jurman, avanza, dunque ricordando il recente e clamoroso dietrofront ad Amici 23: “La Cuccarini chiede a Rudy e Pettinelli di fare cantare tutti senza l’autotune, poi tutto cambia e la proposta di Lorella viene rifiutata da Zerbi e Pettinelli… allora Lorella dice che Amici é una scuola e l’intonazione si risolve con lo studio”. Quindi Jurman conviene con Lorella che l’intonazione la si acquisisce con lo studio del canto e non con l’uso dell’autotune. O almeno così dovrebbe essere in musica, come previsto per la categoria dei veri cantanti, musicisti.

“E Zerbi spara la più grande ca*ata del secolo …’é una visione molto antica della musica’…prosegue in conclusione l’ex insegnante di Amici in video, conquistandosi il consenso del popolo su Facebook che rende ora virale il video della polemica -… in pratica per loro chi canta sul serio e ben intonato é antico e chi stona come un cane é moderno…. quindi da oggi tutti i veri cantanti a casa, tutte le scuole di musica e canto chiuse… ora fatevi una domanda e date i una risposta: ma cosa sta succedendo ad Amici?”, conclude l’ex prof di Amici di Maria De Filippi.

Ad Amici 23, intanto, Holy Francisco rischia l’eliminazione…











