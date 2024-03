Amici 23, Luca Jurman: “Sembra il papa, che faccia l’autore”/ La sentenza su Holden e l’inedito Solo stanotte

Amici 23: Luca Jurman tuona contro Holden, “il papa”

Luca Jurman torna a tuonare contro Amici 23, in particolare lanciando un nuovo attacco al figliastro d’arte di Laura Pausini, Holden. L’ex insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, nel suo consuetudinario appuntamento live su Twitch, con le pagelle di Luca Jurman relative al circuito canto competitor di ballo ad Amici 23, fa un parziale dietrofront sul conto di Holden, rivalutandolo come un talento da autore.

Amici 23, Holden: "Parla di un amore tossico"/ Il significato del testo di "Solo stanotte"

Jurman ha collaborato in passato vantando i credits nella produzione del Best of World tour in DVD di Laura Pausini, l’artista italiana dei record nel mondo, e ora che il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta della popstar, Joseph Carta in arte Holden, é in corsa ad Amici 23, Luca vuole avere voce in capitolo, con un suo giudizio critico sul talento scoperto da Maria De Filippi.

Amici 23: Holden svetta, Mida lo minaccia e Nahaze sorprende dopo l'eliminazione/ La classifica Spotify

La sentenza critica di Luca Jurman sulla proposta di Holden ad Amici 23

Al talent show di Amici 23, Holden cresce sotto l’ala protettrice del talentscout Rudy Zerbi, dal momento che si impone come il fenomeno new entry nella classifica Top Songs di iTunes Italia con il nuovo brano a prima firma e autoprodotto, Solo stanotte. Ma Luca Jurman sostiene che Holden sia da ritenersi un autore e non un cantante, tacciando il giovane di fare uso e abuso di effetti musicali nella competizione della gara di canto. Questo, relativamente alla performance di presentazione che il magliato promosso al serale di Amici 23 registra di Solo stanotte, alla nuova e penultima puntata domenicale del talent show del 3 marzo 2024.

Amici 23, fuori gli inediti dei cantanti/ Holden e Petit sono i favoriti: le reazioni al rilascio

“Ammazza, lui c’ha un riverbero pazzesco tipo papa -commenta a caldo Luca Jurman, la performance di Holden, come emerge nello spezzone virale su TikTok della live delle pagelle di Amici 23, con il giudizio su Solo stanotte e il suo fautore-..allora sono quei brani che creano contraddizione…”.

“Insopportabile tutto questo autotune -sentenzia ancora Jurman ai danni di Holden, per poi riconoscere al giovane un talento- ci sono spunti interessanti e che faccia l’autore! Lui non deve cantarle le sue canzoni …dovrebbe fare l’autore …’il brano é scritto da Holden, Joseph Carta’, e tu dici ‘cacchio: interessante’!”.

Ma il sentiment generale dell’orecchio pubblico che si profila a prima firma Il sussidiario.net é che Holden sia il vero artista che vince a mani basse la competizione nella gara canto di Amici 23. Questo perché, al di là dell’uso degli effetti musicali, il prodotto finale della sua musica é a contare alla fine, indipendente dalla natura del vocal tract e le abilità maturate nella tecnica e con lo studio del canto, frutto a suo prima invenzione, come autore e produttore.

Il figliastro d’arte, a dispetto degli haters che online lo tacciano di una raccomandazione nell’industria musicale perché membro della famiglia allargata di Laura Pausini e Paolo Carta, si impone come un giovane cantautore di livello nel firmamento delle stelle della musica made in Italy e potenziali star di risonanza global. La sua nuova canzone suona sul contrasto della sua essenza di una up-tempo intimista ed emotiva, dal messaggio triste in parte e con una chiave di lettura da happy ending dall’altra. Solo stanotte parla della decisione sofferta di chiudere un amore dopo la dolorosa scoperta di una dipendenza tossica dalla relazione a due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA