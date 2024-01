Amici 23, Lucia Ferrari é la vincitrice di ballo annunciata?/ Balla Britney Spears e svetta in classifica!

Amici 23 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari schizza ai vertici della classifica di ballo

Lucia Ferrari omaggia la reginetta del Pop al ritiro dalle scene, Britney Spears, e schizza ai vertici della classifica di ballo in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. Tanto che, in un pronostico a prima firma Il sussidiario.net, la giovane ballerina mora può dirsi la principale candidata alla vittoria del circuito ballo, diretto competitor parallelo di canto nella competizione di Amici 23 di Maria De Filippi.

Amici 23: Mida sprofonda in classifica e Maria De Filippi lo premia/ É polemica sul disco d'oro!

L’inaspettata leadership nel circuito ballo, in favore all’allieva di Emanuel Lo, Lucia Ferrari, si registra nella puntata domenicale di Amici datata 7 gennaio 2024. Quando, tra una prova di canto e ballo, Lucia Ferrari esegue un’impressionante passo a due, con la stretta collaborazione della ballerina professionista e vincitrice di ballo nonché vincitrice generale alla finale di Amici 20, Giulia Stabile.

Amici 23, Alessandra Celentano incantata Marisol e Isobel: "Ecco perché sono felice" (Video)/ Todaro contro

Lucia Ferrari omaggia Britney Spears e conquista il web

La choreo é montata sulle note di Hold It against me, primo singolo estratto dal terzultimo album prima del ritiro dalla musica di Britney Spears, dal titolo “Femme Fatale”. Un brano POP-EDM dalle sonorità aliene che, complice i passi in scena registrati da Lucia Ferrari ad Amici 23 di Maria De Filippi, finiscono in un video virale su TikTok pubblicato dalla pagina del talent show attiva sul re dei social cinese, con oltre 26mila mi piace.

Lucia Ferrari, con il consenso generale ottenuto via social di esultanza e elogi da parte degli internauti, a suon di condivisione, like e commenti di supporto in reaction al video del momento, si conquista così il titolo di principale candidata favorita alla vittoria del circuito ballo di Amici 23 di Maria De Filippi. Anche se, intanto, condivide la prima posizione in un pari merito con Marisol Castellanos alla rinnovata classifica di ballo, stilata alla prima puntata di rientro alla gara dei talenti di Amici 23 nel 2024.

Amici 23, Holden vince il contest di Radio Zeta/ "Nuvola" vola in "alta rotazione": le reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA