Amici 23, Lucia Ferrari rischia: il maestro Emanuel Lo la convoca / “Non te lo devo insegnare io!”

Amici 23, Lucia Ferrari rischia l’uscita di scena?

Lucia Ferrari si direbbe a rischio eliminazione ad Amici 23, dal momento che Emanuel Lo le destina un aut-aut, spingendola a dare il meglio per l’ammissione al serale del talent show di Maria De Filippi.

Così come trapela dal daytime di Amici 23, datato 23 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, Emanuel Lo esorta la ballerina allieva Lucia Ferrari a rimettersi in carreggiata relativamente all’attenzione della disciplina da prestarsi all’ordine del giorno. In particolare il riferimento del rimprovero del maestro é alla sregolatezza della ballerina che sempre più sovente apparirebbe stanca e svogliata alle lezioni: “la disciplina non te la devo insegnare io… ma l’attitudine a quello che tu ami fare…devi essere ca*zuta, forte, propositiva io sono qui a parlare con te perché io tengo a quello che tu sei forse più di quanto ci tieni tu…”, esordisce nell’ultimatum Emanuel Lo, ammettendo di trovare la ballerina sottotono rispetto all’esordio ad Amici 23, temendo che Lucia possa sprecare la chance del talent show e il suo potenziale.

Amici 23: Sofia Cagnetti é la nuova eliminata, prima del serale? / L'aut-aut di Emanuel Lo

Lucia Ferrari sogna la promozione al serale di Amici 23

“Scusa, non lo so…mi sono abituata ai ritmi iniziali…era tutto nuovo, molto emozionante e ora mi sto accomodando troppo…io voglio andare avanti il più possibile… É da un po’ che i professionisti me lo dicono”, fa mea culpa Lucia Ferrari, che ammetterebbe un calo ponderale della sua performance ad Amici 23, seppur speranzosa di poter essere ammessa al serale del programma.

Amici 2023-2024, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 25 febbraio: Pettinelli Vs Mida, lui piange

Emanuel Lo esorta la ballerina allieva al cambiamento, attenzionandole che il rischio di una non promozione al serale sia dietro l’angolo: “mi dispiace, ma devi cambiare la testa, devi capire cosa vuoi e devi dormire e per rilassare i pensieri… secondo te non ti senti meglio a dormire di più? Andare a dormire alle quattro di mattina non é un orario buono per un atleta, un artista non può fare così… Dormire é la tua carica”.

Insomma, a detta di Emanuel Lo il cambiamento per Lucia Ferrari, in vista del via al serale di Amici 23, é d’obbligo. Che Lucia possa rischiare la qualificazione all’upgrade ambito, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Nel frattempo, intanto, l’ex Amici 22 Angelina Mango conquista il sold-out a Napoli…

Amici 23, Mida rischia grosso: Anna Pettinelli lo sfida al compito di canto/ Le reazioni

https://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1761052328063332718











© RIPRODUZIONE RISERVATA