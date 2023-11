Amici 23: Lucia Ferrari sostituisce Chiara Porchianello/ La confessione sul difficile rapporto con il padre

Amici 23 di Maria De Filippi, Lucia Ferrari é la nuova competitor nel team di ballo con a capo Emanuel Lo

Lucia Ferrari é la new entry sostituta ad Amici 23 di Maria De Filippi di Chiara Porchianello e, nella scuola dei talenti, rivela intanto il rapporto turbolento con il padre.

É l’occasione della rivelazione intimista che si registra nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 30 novembre 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Alla rinnovata gara domenicale in una sfida a due competitor, Lucia Ferrari aveva la meglio su Chiara Porchianello, per poi rivelarsi sostituta della seconda come allieva di Emanuel Lo, tra i ballerini in corsa ad Amici 23.

Nel frattempo, intanto, Lucia Ferrari porta nella scuola, con sé, delle foto che parlano di lei e il turbolento rapporto con il padre. “Questo me lo ha regalato papà quando siamo andati in Puglia… -fa sapere raccontandosi ai compagni di studio, ad Amici 23, Lucia Ferrari-… non andavo tanto d’accordo e questo mi fa pensare a mio padre…”. Il ricordo del viaggio condiviso con il genitore diventa un momento indelebile nella linea del tempo della vita di Lucia Ferrari ed é la stessa ballerina a rivivere in modo molto forte l’emozione della condivisione vissuta con l’uomo che l’ha concepita: ” la prima volta in cui abbiamo passato del tempo io e lui… Questi siamo noi”.

Lucia Ferrari infiamma la competizione ad Amici 23

Insomma, l’ingresso nella scuola di Amici 23 per Lucia Ferrari é dai toni particolarmente intimisti e il suo ingresso nella casetta infiamma le vibes di fuoco nella competizione tra i talenti ballerini e cantanti. Questo mentre, intanto, per il circuito canto Holy Francisco e Matthew minacciano di rivelarsi tra i possibili nuovi eliminati: i due cantautori in corsa, infatti, pensano nel medesimo appuntamento daytime pomeridiano del talent show al ritiro, visto l’andamento altalenante nel loro percorso di studio del canto e della musica, ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Una nuova regola per gli allievi di #Amici23, Holy Francisco e Matthew devono sciogliere un dubbio importante, Dustin a lezione di italiano con Isobel, una comunicazione per Nicholas e Michele… Questo e tanto altro nella puntata di oggi, guarda QUI ⬇ https://t.co/rpgH3qJt6z — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 30, 2023













