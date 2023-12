Amici 23: Malia é il nuovo allievo di canto, Petit e Marisol si baciano/ Il gossip bomba!

Amici 23 di Maria De Filippi: Malia e Petit sono tra i protagonisti del circuito canto

Dopo l’eliminazione inaspettata di Holy Francisco, nel circuito canto di Amici 23 si fa strada la new entry Malia, tra le chicche di gossip che lo vedono protagonista con Petit e Marisol Castellanos nella scuola più amata dagli italiani. É quanto si rileva tra le anticipazioni TV e streaming fornite da Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata domenicale di Amici 23, datata in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 17 dicembre 2023.

Tra le novità, in particolare, quindi, il maestro di canto e talentscout Rudy Zerbi propone l’ingresso di un nuovo allievo nella scuola di canto, Malia. Questo, mentre la collega competitor Anna Pettinelli pare voglia proporre l’ingresso di un nuovo allievo nel suo team di canto, attenzionato con lo pseudonimo Yuri. La produzione di Amici 23 decide di indire una sfida tra i due candidati per un banco di studio del canto, con Malia grande protagonista candidato al ruolo di compagno di studio nel team di Petit capitanato da Zerbi. E a vincere, al risultato dell’atteso verdetto della inaspettata sfida tra le Wannabe new entries ad Amici 23, é alla fine la proposta di Rudy Zerbi, Malia.

Il gossip di Amici 23 é infuocato!

E mentre Holden, tra i suoi allievi cantanti in corsa si conquista il primo posto nella classifica di Amici 23 relativa ai dati di ascolti in streaming su Spotify Italia, Rudy Zerbi conquista un nuovo successo al talent show con la new entry di Malia nella scuola dei talenti ballerini e cantanti. “Quest’ultimo ha cantato due suoi inediti -si apprende dello spoiler inaspettato della puntata domenicale -.Uno di questi ovvero Maiorca su Spotify ha 2 milioni di visualizzazioni”.

Tra le perle di gossip di Amici 23 con i grandi protagonisti Malia, Marisol Castellanos e Petit, inoltre,

Rudy fa i complimenti all’allieva Lil Jolie, vincitrice della sfida che la vedeva a rischio eliminazione, e Lorella Cuccarini fa lo stesso invece a Sarah mentre Anna Pettinelli a Matthew. Gli insegnanti di ballo, complici le vibes festose nell’attesa per le festività di Natale 2023 e Capodanno 2024 in arrivo, porgono dei regali particolari affidando a un ballerino a scelta per ciascuna dei tre team competitor di ballo una choreo da eseguire: “In studio è entrato Umberto Gaudino con 3 regali che corrispondevano alle squadre di ballo e ogni prof sceglieva un allievo per esibirsi. Emanuel Lo ha scelto Kumo. La Celentano ha puntato su Dustin e Raimondo invece su Gaia -anticipano gli spoiler di Amici 23-. Stessa cosa è stata fatta con i cantanti”. Per la prova di canto prevista all’esecuzione in studio, Rudy sceglie Lil, Lorella sceglie Sarah e Anna invece indica Matthew.

E oltre l’affaire Malia non manca il gossip en rose, dei baci, durante le pause pubblicitarie di Amici 23, tra il cantante Petit e la ballerina Marisol Castellanos, entrambi concorrenti ad Amici 23. La passione tra i giovani é esplosiva e lo stesso vale per la coppia dei cantanti Matthew e Mew. Durante le pause il pubblico canta a squarciagola i singoli di Mida ovvero Rossofuoco e quello di Holden ovvero Dimmi che non è un addio e gli stessi cantanti cantano insieme ai fan.

Per la quota gare sponsor di Amici 23, la prova Oreo decreta vincitrice Gaia De Martino che si aggiudica una serata cinema con l’amato cantante Mida. Il premio Marlú va alla cantante Martina Giovannini, che vince una lezione di Hip Hop con Federica la professionista nel corpo di ballo.

