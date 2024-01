Amici 23: Maria De Filippi consegna il primo disco d’oro a Mida/ Il traguardo nel nuovo anno 2024

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida ritira il disco d’oro per il primo singolo

La competizione tra i talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi s’infiamma, al rientro del talent dalle vacanze natalizie, con Mida che riceve il primo disco d’oro. Così come svelano le annesse anticipazioni lanciate online da Amici news e Superguida TV, relativamente alla rinnovata puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Il nuovo appuntamento, in onda in chiaro TV su Canale 5 e in Streaming sul sito web Mediaset infinity, vede tra gli highlights il cantautore e allievo di Lorella Cuccarini, Mida, aggiudicarsi la certificazione di disco d’oro targata FIMI/Gfk. Si tratta della prima certificazione di vendite musicali e il primo disco d’oro raggiunti nell’edizione corrente del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Questo, a dispetto dei pronostici di Amici 23 online che indicavano Holden come il candidato del circuito canto favorito al conseguimento del primo disco d’oro.

Mida riceve l’ambito riconoscimento da Maria De Filippi

Con il rilascio del primo inedito promosso all’upgrade di singolo ad Amici 23, dal titolo Rossofuoco, quindi, Mida si aggiudica la prima Gold certification, sbaragliando la concorrenza del circuito canto, al rientro dalle vacanze natalizie. E accade nel mezzo di una puntata dai risvolti up and down, per Mida.

Si accende una discussione, in studio, ad Amici 23, tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per Mida. Questo perché per la prima le barre inserite in aggiunta alla canzone di Tedua, alla rinnovata gara di canto delle cover, risultano un no-sense. “Maria De Filippi vede Mida giù di morale e gli fa cantare Rosso fuoco, poi gli consegna il disco d’oro” concludono gli spoiler del ritorno di Amici 23 nel nuovo anno appena iniziato, 2024. Questo, mentre per la quota ex Amici 22, Angelina Mango, si prepara per il debutto a Sanremo 2024…

