Amici 23, Maria De Filippi una furia contro Garrison Rochelle: “Non é come te…”/ Lo scontro é virale

Amici 23 di Maria De Filippi, Garrison Rochelle definisce “brutto” Simone Galluzzo

É una Maria De Filippi furiosa la conduttrice di Amici 23 che si scaglia contro Garrison Rochelle, a difesa di Simone Galluzzo.

Quest’ultimo é il ballerino tra i 20 allievi concorrenti in corsa ad Amici 23, che palesa di avere problemi nell’autoaccettazione del sé, dal punto di vista fisico. In una confidenza condivisa con il resto degli allievi ad Amici 23 il giovane ha ammesso di non riuscire a sentirsi bello relativamente al suo corpo, nella vita così come nella danza. E nella seconda puntata domenicale di Amici 23, Garrison Rochelle muove una sentenza “discutibile” sul conto di Simone Galluzzo a detta della conduttrice Maria De Filippi, quando da parte del giudice della gara tra i ballerini in corsa al talent, vuole esservi l’intenzione di destinare un complimento al concorrente in un parallelo con “il fu giovane sé, Garrison”.

Garrison Rochelle scatena la furia di Maria De Filippi

“Ho un pensiero di lui molto chiaro- fa sapere il giudice della gara ballo domenicale di Amici 23, incalzato dalla conduttrice nel dare un parere su Simone Galluzzo -. Noi abbiamo due cose in comune, l’altezza e sei brutto come me”. Queste le parole che hanno indispettito Maria De Filippi: “Ma non dì ca**ate, ma non è vero, lui è così carino. Ma come ti permetti? Simone, lascialo perdere. Sarai brutto tu, lui non è brutto come te”, é l’intervento della conduttrice furibonda. E il giudice Garrison Rochelle rimarca: “Come carisma spacchiamo, gli ho fatto un complimento. Preferisci essere bello o bravo?”. Ma perentoria é poi Maria De Filippi, che non troppo velatamente taccerebbe il giudice di bodyshaming, ossia di offendere il diciottenne concorrente di Roma sul piano fisico: “Smettila Garrison”. Garrison allarga il discorso, menzionando la maestra di danza Alessandra Celentano, tra i presenti in studio: “Lei è bella o brava?”.

E Maria De Filippi interviene ancora, con Simone Galluzzo in un evidente stato di imbarazzo: “Lei è una bella donna- replica la regina di ascolti TV De Filippi, prima di Emanuel Lo: “Io mi dissocio completamente”. La questione la chiude la maestra Alessandra Celentano: “Bisogna essere belli e bravi”.

Nel frattempo, mentre Simone Galluzzo riceve il supporto social dei fan oltre alla pronta difesa di Maria De Filippi, Lil Jolie si aggiudica un'importante vittoria al talent show.













