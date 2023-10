Amici 23, Piccolo G svela il vincitore/ Il messaggio a Lil Jolie

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie é la preferenza di Piccolo G: vince il talent show?

Lil Jolie si impone come una papabile candidata ideale al titolo di vincitore finale di Amici 23, o almeno questo si rileva secondo la sentenza di Piccolo G. Quest’ultimo, concorrente al talent show di Maria De Filippi all’edizione di Amici 22, in queste ore registra un clamoroso endorsement da talento uscente dalla scuola più amata in Italia, in favore alla concorrente in corsa tra i 20 allievi cantanti e ballerini di Amici 23.

Tanto che il messaggio social del cantautore Piccolo G, in quelle che si direbbero delle “avances” artistiche lanciate a Lil Jolie, a detta dei più tra gli utenti attivi nel web potrebbe preludere ad una vittoria annunciata della concorrente in corsa al talent show, Amici di Maria De Filippi.

“La più interessante, introversa, comunicativa… tra Lil ci si capisce”, é il messaggio che Piccolo G dirama a mezzo social in favore della giovane Lil Jolie.

Il premio conferito a Lil Jolie

“Lil”, che nel gergo social derivante nello slang della lingua inglese, é un termine usato al significato di “Piccolo, piccola”, e nello pseudonimo e non solo Piccolo G riesce a rivedere molto di sé. Tanto che il cantautore in corsa all’edizione di Amici 22 di Maria De Filippi si spinge al clamoroso messaggio di endorsement social per Lil Jolie, che fa ora incetta di interazioni social sulla pagina X di Amici news, alla condivisione che rende virale il contenuto.

Il messaggio di Piccolo G giunge nelle ore segnate dalla messa in onda della seconda puntata di Amici 23, andata in onda il 1° ottobre 2023 e che vede Lil Jolie giungere alla vittoria della gara inediti. Con il trionfo messo a segno ai danni dei diretti competitor, Lil Jolie raggiunge in premio da parte di Zef la produzione del primo inedito dal titolo Follia.











