Amici 23, Marisol Castellanos compie 18 anni in TV/ Il bacio con Petit diventa virale!

Marisol Castellanos raggiunge la maggiore età tra le mura di Amici 23 di Maria De Filippi, ed é il momento della passione alle stelle raggiunta con Petit. Si tratta di un bacio a cui la ballerina festeggiata si concede con il cantautore First class nel circuito canto, nel mezzo della competizione dei talenti di Amici 23. Come attenziona il rinnovato daytime del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, sulle reti TV e streaming online di Mediaset.

Nel mezzo del party di festeggiamenti, in onore al compimento dei diciott’anni della neomaggiorenne ballerina Marisol Castellanos, i compagni di studio ballerini e cantanti si uniscono al coro unanime dei “tanti auguri”. E quando quest’ultimi le chiedono di dare un bacio a Petit, lei non si sottrae, dimostrando la veridicità dell’amore nutrito verso il cantautore di Tornerai, vincitore alla nuova gara inediti. Immagini, quelle del party di Amici 23 ,che fanno ora incetta di interazioni social, a suon di like, commenti e condivisioni dei fan della neo coppia tv finiti in visibilio.

“Cosa posso dire… non mi aspettavo di festeggiare il mio diciottesimo qua dentro -fa sapere una commossa Marisol Castellanos, tra i papabili candidati alla vittoria del circuito danza di Amici 23-…non é che non mi sento pronta ma sono un po’ spaventata”.

Nel frattempo, intanto, tra i fan della neomaggiorenne c’é chi nel web elegge la beniamina al titolo di “Role-model” in fatto di beauty, wellness. Lei sarebbe vista come uno spirito guida e una musa ispiratrice dalle masse. Questo, complice il fisico muscoloso della ballerina.

“Vorrei avere il suo cu*o senza fare sforzi”, grida, non a caso, uno dei commenti social osé in favore a Marisol Castellanos, tra le sentenze a caldo sul profilo Instagram rilasciate sul daytime di Amici 23, in onda il 19 gennaio 2024.











