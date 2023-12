Amici 23, Marisol Castellanos delude Alessandra Celentano: eliminata?/ “Io voglio un’artista, non un…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos rischia l’eliminazione?

Nel circuito dei ballerini in corsa tra i talenti di ballo ad Amici 23 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos può dirsi la principale candidata al rischio eliminazione. Questo, dal momento che a detta della stessa insegnante che l’ha promossa al talent show di Amici, Alessandra Celentano, lei si direbbe peggiorata rispetto all’esordio artistico nei palinsesti TV e streaming in onda sulle reti Mediaset.

E, in una convocazione a due tra le novità nel daytime di Amici 23 datato 14 dicembre 2023, Alessandra Celentano comunica il suo dispiacere nutrito verso l’allieva, che rappresenta agli occhi della mentore una delusione per aver disatteso le aspettative generali.

“Il lavoro deve essere reciproco e tu sei la cozza chiusa…io speravo che tu ragionassi… cosa devo fare io… sei peggiorata non di danza… sei sempre controllata e chiunque ti ha detto ‘sporca’- lamenta la maestra esperta di ballo alla sua allieva- bisogna essere un artista in scena e non un cubetto di ghiaccio”. Quindi, in questi termini, Alessandra Celentano attenziona il talento di Marisol Castellanos come un elemento a rischio eliminazione ad Amici 23 di Maria De Filippi e prosegue così la sua messa in discussione: “aiutati ad aiutarti, io voglio completezza”.

La reazione di Marisol a rischio

La reaction di Marisol Castellanos? La ballerina non ha mai nascosto che la sua paura più grande sia quella di deludere e non a caso finisce, poi, in preda ad una crisi di pianto ad Amici 23 di Maria De Filippi. Dopodiché, in un tentativo, l’ennesimo, di tirare fuori la vera cifra artistica di Marisol, Alessandra Celentano invita in sala prove l’allieva ad una improvvisazione nell’interpretazione espressiva della gioia.

E , tra un’espressione e l’altra, Marisol riesce ad accennare un sorriso molto personale che farebbe ben sperare ad una apertura anche artistica della ballerina, alla maestra Celentano.

