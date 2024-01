Amici 23, Martina Giovannini: “Mi faccio annientare dal giudizio..”/ Lo sfogo inaspettato

Amici 23 di Maria De Filippi: Martina Giovannini si racconta, svelando le insicurezze

É una Martina Giovannini senza filtri, la protagonista della presentazione di sé, alla traccia svolta ad Amici 23, sul tema: “Chi sono? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me”.

Chiamata tra gli altri competitor cantanti e ballerini, a raccontarsi all’occhio pubblico di Amici 23, la cantante allieva di Anna Pettinelli si racconta nel daytime datato 17 gennaio 2024, rivelando la parte più recondita della sua persona.

Questo, snocciolando lati top secret, tra vita privata e percorso artistico. “Sono una persona solare, ma ho difficoltà ad aprire le miei emozioni –esordisce nel tema svolto ad Amici 23, nella presentazione del sé, a cui dà voce la conduttrice Maria De Filippi -...mi costruisco una barriera per la necessità di avere tutto sotto controllo“. Insomma, la cantante dalla voce cristallina e la folta chioma di capelli ricci non si direbbe così forte come potrebbe sembrare all’apparenza.

La rivelazione inaspettata di Martina Giovannini, ad Amici 23

E tra le dichiarazioni intimiste, non a caso, la concorrente in corsa al circuito canto di Amici 23, dalla notevole estensione vocale, Martina Giovannini non a caso prosegue ancora: “Non lo do a vedere ma sono molto insicura e mi faccio annientare dal giudizio delle persone“. Ma non é tutto. Tra una verità e l’altra snocciolate nel tema svolto ad Amici 23 di Maria De Filippi, Martina Giovannini non nasconde poi di sentirsi spesso frenata dalle paure di fallire, per cui mi tiro indietro…”. Tuttavia, Martina Giovannini si spinge a inseguire il sogno di affermarsi come una cantante, sfruttando a pieno il talento della voce. Dal momento che la sua passione più grande resta la musica, così come lei stessa palesa nella lettera che giunge inaspettata, per i fan che la seguono sui profili social di Amici: “Quando canto però tutto é giusto e apposto… cantando é come se mi stessi liberando, una valvola di sfogo”..

“Una ragazza speciale, le auguro la finale”, attenziona quale follower di Amici sul re dei social, in favore alla cantante, tra i commenti più aggreganti nel web.

