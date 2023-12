Amici 23: Matthew, Ayle e Martina Giovannini fuori dalla gara radio/ Il motivo scatena la polemica!

Amici 23 di Maria De Filippi: Matthew, Ayle e Martina Giovannini non partecipano alla nuova gara di canto, giudicata dalle radio

Matthew, Ayle e Martina Giovannini sono i “grandi assenti” alla rinnovata gara di canto, che si registra ad Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto si rileva tra le novità nel rinnovato daytime del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi all’edizione di Amici 23, datato 20 dicembre 2023. Occasione in cui, al cospetto delle radio, i cantanti in corsa al circuito canto di Amici 23 sono chiamati ad esibirsi sulle note dei rispettivi nuovi singoli al rilascio, per una gara inediti al cospetto dei rappresentanti speaker e icone delle radio.

Ezio Liberatore: "Eliminato da Amici 23 con modalità pessime"/ "Anna Pettinelli incoerente, con me ha..."

Tra i giudici radiofonici, che presenziano alla gara di canto di Amici 23 si annoverano Radio Subasio, Radio Kiss kiss, Radio Norba, Radio Montecarlo, R105, Rtl 102.5, Radio zeta, e ancora Radio Italia, R101. Tra i cantanti in corsa alla gara degli inediti promossi al rilascio come singoli, non presenziano, inaspettatamente per l’occhio pubblico, Ayle, Matthew e Martina Giovannini.

LDA: "Io sono una cosa e Gigi D'Alessio é un'altra"/ Lo sfogo, dopo la polemica di Luca Jurman su Amici 23

I summenzionati tre sono i nomi dei cantanti di cui si compone il team dei concorrenti tra i talenti ballerini e cantanti allievi di Amici 23, capeggiato nel circuito canto da Anna Pettinelli. Il motivo dell’assenza dei tre allievi? Il quesito sorge ora spontaneo, nel mezzo della curiosità dell’occhio pubblico attiva sui social, nel web, tra le domande più disparate, che tuonano anche righe polemiche sul social X.

“Perché Matthew?”, ci si domanda nel joint-fandom dei talenti cantanti di Amici 23, sulla grande assenza che si rileva alla gara indetta dalle radio. Nella annessa classifica, intanto, al termine della gara Holden si posiziona in pole position con il singolo Dimmi che non é un addio e in ultima posizione giunge la new entry nel circuito canto, Malia.

Amici 23, parte la gara inediti giudicata dalle Radio/ Classifica, vincitore e la polemica su Ayle e Matthew

Si accende la polemica su Amici 23

“Ayle ha il provvedimento -attenziona, poi, qualcuno rispetto alla punizione impartita al cantautore biondo di Allergica alle fragole-… Matthew è strano che non ci sia”. “Scandaloso che non abbia cantato Matthew, senza motivo e che abbia invece cantato Holden, reo della stessa colpa di Ayle e che avrebbe dovuto avere la stessa punizione”, emerge poi tra le contestazioni social.

E mentre tra le segnalazioni social c’é chi sostiene il gossip secondo cui l’assenza di Matthew dalla gara sia dovuto ad uno stato influenzale del giovane, fa rumore nel web che l’intero team capeggiato da Anna Pettinelli non sia presente alla rinnovata gara di canto ad Amici 23. Tanto che si profila una polemica web infuocata, in corso, sul conto della competizione di canto al talent show di Maria De Filippi: “Ayle ha preso il provvedimento ieri mentre di Matthew non sappiamo nulla. Tra l’altro, fateci caso, mancano tutti e 3 gli allievi della Petty visto che manca anche Martina Giovannini che non ha un inedito”, tuona in particolare un cinguettio social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA