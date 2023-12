Amici 23, parte la gara inediti giudicata dalle Radio/ Classifica, vincitore e la polemica su Ayle e Matthew

Amici 23 di Maria De Filippi,

Ha ufficialmente il via la nuova gara di canto inediti al rilascio come singoli, lanciati dai cantanti competitor ad Amici 23 di Maria De Filippi. La stessa vede i talenti cantautori competitor aggiuntivi ai ballerini nel circuito ballo in corsa al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, chiamati ad esibirsi in una performance promozionale dei rispettivi nuovi singoli al recente rilascio di dicembre 2023. La gara inediti e singoli apertasi ad Amici 23 é giudicata dalle radio e si registra nel rinnovato daytime del talent show, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 20 dicembre 2023.

Amici 23: Ayle minaccia la leadership di Holden, Mida supera Mew e Petit in Top5/ La classifica Spotify

In particolare la gara di canto singoli é aperta da Mida, con il singolo Mi odierai. Segue poi la proposta di Lil Jolie con il singolo Non é la fine. Ad esibirsi é poi Holden con Nuvola. Seguono Mew con Vivo. Petit, Sarah Toscano e la new entry nella classe canto di Amici 23, Malia, che presentano rispettivamente i singoli Guaglió, Viole e violini e Maiorca.

Luca Jurman: "Vuol dire che si sente toccato..."/ É guerra social con LDA: c'entra la polemica su Amici 23!

E, intanto, l’occhio pubblico di Amici 23 accende un’aspra polemica sollevata via social, per l’assenza dei cantautori Ayle e Matthew dalla gara. Anche se, a differenza della natura ignota del secondo, nel caso di Ayle la “defezione” altro non é che un provvedimento disciplinare stabilito dalla produzione per la cattiva condotta del giovane cantautore al talent show.

La classifica stilata dalle Radio

Tuttavia , l’ordine di gradimento stilato per la gara dei singoli, delle radio, vede i cantanti competitor di Amici 23 così classificarsi, di seguito:

Holden primo classificato con il secondo singolo Dimmi che non é un addio;

Amici 23, i ballerini collaborano con Fresh 'N' Clean/ Il traguardo, dopo il debutto a Tu si que vales

Mew seconda classificata con il secondo singolo Vivo;

Mida terzo classificato con il secondo singolo Mi odierai;

Petit quarto classificato con Guagliò;

Lil Jolie quinta classificata con il secondo singolo Non é la fine;

Sarah Toscano sesta e penultima classificata con Viole e violini;

Malia settimo e ultimo classificato con il primo singolo Maiorca.

Questa è la classifica della gara inediti giudicata dalle radio! Cosa ne pensate? #Amici23 pic.twitter.com/GMK42Nzk5e — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 20, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA