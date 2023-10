Amici 23, Matthew e Mew la prima coppia?/ L’ex Amici Wax divide il web: la sentenza!

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew e Mew si palesano vicini e complici: é la prima lovestory?

Matthew e Mew si candidano per il titolo di prima lovestory tra le mura di Amici 23 di Maria de Filippi e intanto Wax divide l’opinione dell’occhio pubblico con una reaction a caldo sul papabile amore. Così come emerge nel daytime settimanale di Amici 23, in onda il 6 ottobre 2023, Matthew e Mew appaiono particolarmente vicini e complici, tanto che i due cantanti in corsa per la vittoria del montepremi del talent show di Maria De Filippi arrivano a scambiarsi effusioni amorose incuranti dell’occhio pubblico dei telespettatori e la presenza dei riflettori nella scuola.

“A me piaci tu” sussurra il cantante allievo di Rudy Zerbi alla coinquilina e compagna di studio allieva di Lorella Cuccarini Mew, in un momento di confidenza intima, e la cantante poi gli fa eco: “il profumo suo la mia droga…”. E non é tutto. I due allievi si lasciano andare alle coccole mentre sono distesi sullo stesso letto nella camera della casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti di Amici 23. Immagini che mandano in visibilio il joint-fandom della preannunciata “prima coppia di Amici 23”, in un tripudio di interazioni degli utenti attivi via social che scommettono che l’ufficializzazione sia all’orizzonte, della lovestory di Matthew e Mew.

Ma, intanto, tra le reaction social spunta una in particolare, pronta a dissacrare il clima di romanticismo creato dal joint fandom dei due cantanti di Amici 23. Si parla di Wax.

Wax e i rapporti con Angelina Mango: il parallelo del confronto con Amici 23

Il cantautore dalla fulva chioma ed ex concorrente ad Amici 22 si lascia andare ad un commento social audace, con tanto di emoticon a forma di una tromba: “Si tromba”. Insomma, per l’ex Amici 22 non si direbbe esclusa l’ipotesi che Mew e Matthew possano fare coppia per attrazione fisica e non propriamente per amore. Ma non tutti i fan di Amici si direbbero dello stesso avviso.

Il messaggio dell’ex Amici 22, intanto, divide fortemente i fan del talent show: tra gli utenti nel web c’é chi ironicamente taccia Wax di covare gelosia verso Matthew per la vicinanza a Mew e il rapporto tra i due che a detta dei più sarebbe a dir poco romantico. Poi, c’é chi paragona la nuova coppia da “ship” all’amicizia intima che vincolava Wax ad Angelina Mango ad Amici 22. Tuttavia, il rapporto tra Angelina e Wax sarebbe cambiato, dopo la fine del talent show. O almeno questo trapelerebbe da alcune dichiarazioni rilasciate recentemente dal milanese.

“Il mio rapporto con gli altri e soprattutto con Angelina Mango?” – ha dichiarato il cantante milanese in una recente intervista a Say Waaad – “Allora, il rapporto con gli altri, vanno fatte delle specificazioni. Quello che c’era lì dentro – e vale anche per Angelina – è diverso. Siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci a sentirci e stare insieme. Quasi costretti direi. La nostra è stata una convivenza forzata. Appena esci e vivi un’utopia, comunque appena esci ti rendi conto di molte cose. – prosegue l’intervista del cantante – La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata. Se abbiamo un gruppo Whatsapp? Sì, ma dopo esco da quel gruppo”.

