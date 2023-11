Amici 23: Matthew graziato dalla maestra, Anna Pettinelli / La scelta sulla sfida divide i fan

Amici 23 di Maria De Filippi, Anna Pettinelli comunica la sua scelta artistica a Matthew: il web si divide

Dopo la perdita dell’allieva Stella Cardone, Anna Pettinelli decide di salvare dal rischio eliminazione della sfida, Matthew, ad Amici 23. Una scelta che fa ora discutere, dal momento che il sentiment predominante del popolo nel web ritiene che Stella Cardone meritasse il salvataggio dalla sfida, che ha decretato alla puntata domenicale l’ingresso in sua sostituzione ad Amici 23 della nuova allieva di Anna Pettinelli, Martina Giovannini.

“Lo so è così…per Rudy Zerbi non siete stati obiettivi – ricorda alla convocazione di Matthew, Anna Pettinelli -, siete finiti in sfida… -.Che vogliamo fare?”.

É il momento in cui la maestra di canto e voce speaker radiofonica Anna Pettinelli convoca Matthew per la sua decisione finale di salvarlo dalla sfida che potrebbe decretare la sua eliminazione ad Amici 23: “Levati sta maglia e non perché ho paura delle sfide… ma in questo momento voglio lavorare con te per ritrovare quel rock perso …”.

Insomma, Anna Pettinelli matura un progetto di crescita ambizioso ad Amici 23 di Maria De Filippi. Questo, ben al di là delle contestazioni che sono in corso online e che la tacciano di una penalizzazione inferta ai danni della ormai ex allieva, Stella Cardone.

Il che accade nel content del daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 29 novembre 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Mentre per la quota ex Amici 21 LDA segna il ritorno in TV, alla nuova puntata di Boomerissima. Occasione in cui l’ex cantautore competitor ad Amici 21 mette in risalto la sua cifra artistica nel cantautorato, come già ampiamente dimostrata nella sua cosa al talent show come allievo competitor e allievo di Rudy Zerbi.

