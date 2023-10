Amici 23: Matthew primo allievo al serale/ La sentenza al compito di Anna Pettinelli

Amici 23, Matthew é interrogato da Anna Pettinelli: il risultato della sfida

Matthew é il principale candidato al titolo di primo concorrente al serale di Amici 23, nel mezzo della sfida dei talenti in corsa al talent e lo scontro Rudy Zerbi vs Anna Pettinelli. Ebbene sí, il papabile Gianluca Grignani biondo in corsa ad Amici 23 riconferma la fiducia del talentscout conquistandosi la stima di Anna Pettinelli e l’occhio pubblico che lo erge al titolo di primo concorrente al serale, al compito voluto dalla maestra.

L’assegnazione, come in onda nel daytime di Amici 23 sulle reti Mediaset, chiama da parte di Anna Pettinelli il pupillo cantautore di Rudy Zerbi ad esibirsi sul brano soul e funk di Bruno Mars, Uptown funk, che dista anni luce dalla vena rockeggiante dell’esaminato. Ma il risultato del compito non mette in discussione il talento artistico del cantautore allievo ad Amici 23, anzi lo valorizzerebbe.

Anna Pettinelli, quindi, promuove la giovane scommessa deponendo per il momento l’ascia di guerra contro Rudy Zerbi, anche se con riserva: “Mi piaci rock.. -é la premessa a Matthew -sei ampiamente sufficiente ma è meglio il rock di ‘sta roba”.

Web promuove Matthew al serale di Amici 23

Rudy Zerbi riconferma la maglia al biondo first-class nel circuito canto competitor di ballo ad Amici 23, in una frecciatina al veleno per la Pettinelli e i suoi allievi che non si sentirebbero valorizzati dalle assegnazioni delle canzoni da eseguirsi: “Grazie Matthew per esserti messo alla prova, per aver imparato per una settimana una canzone, per aver provato a ballare e cantare il funk.. grazie per dare un senso alla tua presenza in una scuola dove si è qua per imparare.. ecco la felpa perché sei stato un bravo alunno”.

E, intanto, il popolo del web, in un post aggregante sul social X ed ex Twitter, promuove Matthew al titolo di primo concorrente al serale di Amici 23. Che l’anticipazione web possa diventare realtà non si direbbe un’ipotesi azzardata.

I compiti di Ezio, Nicholas, Matthew e Spacehippiez, la crisi di Nicholas dopo la puntata di domenica e le riflessioni di Ezio… Per rivedere subito la puntata di oggi del Daytime di #Amici23, clicca QUI ⬇ https://t.co/zc88CXXwNL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 16, 2023

Questo, mentre Ezio Liberatore si direbbe a rischio eliminazione nel canto…

