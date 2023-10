Amici 23: Matthew, Spacehippiez, Ezio e Mida interrogati/ L’insufficienza nel canto determina l’eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew sorprende al compito e…

Al nuovo appuntamento domenicale di Amici 23, i competitor di canto Matthew, Ezio, Spacehippiez e Mida sono chiamati ad un’interrogazione voluta dagli insegnanti in carica. Così come si rileva tra le anticipazioni della quarta puntata domenicale di Amici 23 che é in onda il 15 ottobre 2023 sulle reti Mediaset, riprese dalle pagine di blogging, Amici news e Superguida TV. L’allievo di Lorella Cuccarini, Spacehippiez, é chiamato all’esecuzione di un compito dalla maestra avversa Anna Pettinelli: lei ritiene la prova piatta e boccia l’esaminato.

É poi il turno di Matthew, esaminato dalla stessa insegnante di canto avversa, ad Amici 23. L’allievo di Rudy Zerbi é chiamato al compito di Anna Pettinelli e per la prova lui risulta sufficiente; tuttavia la maestra non assegnerà al giovane oltremodo canzoni dello stesso stile di Uptown funk di Bruno Mars, perché a lei non dispiace affatto la vena rockeggiante del giovane.

Tra le insufficienze ad Amici 23…

É poi la volta di Mida. L’allievo di Lorella Cuccarini esegue il compito della stessa maestra Anna Pettinelli e canta Brividi. La Pettinelli si dichiara sorpresa per la performance. Il giovane riesce a portare a casa l’assegnazione con sufficienza. Ma il problema persiste. Il giovane, all’orecchio dell’esperta suonerebbe come la copia di altri artisti, un “déjà vu”. Per il maestro di canto Rudy Zerbi il giovane è bravo. Secondo Rudy il cecchino Pettirosso é all’ennesima défaillance. La maestra Lorella Cuccarini coglie la palla al balzo per sottolineare che su una canzone del genere il pupillo non potrebbe fare molto, in particolare nello scrivere le barre. La Pettinelli, di tutt’altro avviso, sostiene che il giovane può e deve inventarsi qualcosa, chiamato a mettersi in discussione anche nel cantautorato.

L’altro è esaminato nel canto ad Amici 23 é Ezio, che non si esibisce alla gara cover perché punito: l’allievo di Anna Pettinelli esegue il compito di Rudy Zerbi, cantando Magnifico di Fedez, ma si blocca mentre canta. Per Zerbi il compito è più che insufficiente.

E l’interrogativo che nasce spontaneo é: rischia di rivelarsi eliminato, l’elemento che risulti insufficiente ad Amici 23?











