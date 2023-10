Amici 23, Matthew ‘tradisce’ Rudy Zerbi?/ Anna Pettinelli lo sfida su Bruno Mars e…

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew rischia l’eliminazione? Accetta la sfida di Anna Pettinelli

Matthew tradisce Rudy Zerbi accettando senza problemi la “sfida” della maestra avversa, Anna Pettinelli, ad Amici 23. O almeno questo é il sentiment predominante nelle reaction dell’occhio pubblico al daytime datato 11 ottobre di Amici 23. Nel content TV e Streaming sulle reti Mediaset, il cantautore dalla chioma biondo Platinum é chiamato al compito di Anna Pettinelli, una prova che ricorda le vibes di Amici 20 dove concorreva l’allievo-icona napoletano della maestra, Aka7even. Si tratta del brano di Bruno Mars Uptown Funk, su cui Anna Pettinelli invita Matthew a mettersi alla prova nel canto e lo staging sul palco, per la puntata domenicale di Amici 23. E la sfida, inaspettatatamente, da parte del team rivale storico ad Anna Pettinelli, facente capo a Rudy Zerbi, é accettata!

Amici 23, Holy Francisco flirta con Sarah Toscano: "Vuoi che ti baci?"/ Fan in visibilio!

Le emozioni di Mew, in casetta sta nascendo un’altra amicizia speciale, il compito per Matthew, Lil Jolie viene convocata nella scuola per… Rivedi subito insieme a noi la puntata di oggi del Daytime di #Amici23, clicca QUI https://t.co/gmV11vQKwl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2023

Matthew canta Bruno Mars, ad Amici 23: la svolta nel team di Rudy Zerbi

“Facilissima”, “la fai bene”, sono le reaction a caldo della classe di allievi in corsa ad Amici 23, dove

Amici 23, Mew crolla: "Sempre da sola..."/ Elisa la mette in difficoltà: la confessione choc

Matthew (protagonista di effusioni hot con Mew

) é l’elemento a rischio eliminazione per la messa in discussione del compito. Ma, almeno secondo il punto di vista più aggregante del popolo nel web, Matthew “tradisce” la tendenza del team con a capo mentore Rudy Zerbi, accettando senza problemi la sfida di Anna Pettinelli: “cioé non la sento neanche così tanto lontana dalle mie corde…lui una leggenda e io sono propenso ad accettarla”, dichiara sibillino, l’allievo in corsa al talent. Il Gianluca Grignani di Amici 23 accetta, così , di mettersi alla prova sulle note dell’iconic Bruno Mars, quasi come a ritenere costruttiva la sfida del team competitor, in un talent show come Amici dove spesso si grida alla concorrenza sleale. Che Matthew rischi di rivelarsi in difficoltà, intanto, non si direbbe un’ipotesi infondata, dal momento che i brani della popstar Mars mention richiedono uno staging dal maximum impact level per il sentiment dell’occhio pubblico.

Angelina Mango, Che t'o dico a fà é "record su Spotify" e Tiziano Ferro infiamma la polemica/ Web si divide!

© RIPRODUZIONE RISERVATA