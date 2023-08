Amici 23, Mattia Zenzola e Angelina Mango ospiti/ Le anticipazioni della prima puntata

Amici 23 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Angelina Mango ospiti della prima puntata

Mattia Zenzola e Angelina Mango sono tra gli attesi ospiti speciali alla prima puntata di Amici 23. Il talent show di Amici di Maria De Filippi, che dà spazio ai talenti nelle arti ballo e canto ed é condotto dalla produttrice e presentatrice Maria De Filippi, torna in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, a partire dal prossimo 24 settembre 2023.

Sale l’attesa generale, in particolare per l’occhio pubblico televisivo, in vista della prima puntata di Amici 23 di Maria De Filippi in partenza a settembre 2023, e intanto delle registrazioni sull’atteso appuntamento di Amici é possibile spoilerare delle prime anticipazioni TV e streaming. Nello studio Elios della produzione Mediaset di Amici 23 sono in particolare previsti il ballerino e la cantante uscenti di Amici 22, Mattia Zenzola e Angelina Mango. I due giovani sono tra i preannunciati ospiti in rappresentanza delle arti canto e ballo, che sono le categorie-oggetto di studio nel percorso formativo del talent show.

Ma non é tutto. Perché, inoltre, sempre per la quota ospiti in studio, alla prima puntata del rinnovato talent show sono attesi anche altri volti popolari, seppur non talenti uscenti di Amici. Si tratta del divo turco protagonista del gossip di un amore top secret con Demet Ozdemir, Can Yaman, la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi e l’attore comico Leonardo Pieraccioni.

Tra gli altri ospiti di Amici 23…

Il preannunciato cast degli ospiti in studio che si rilevano della prima puntata di Amici 23 avrebbe a quanto pare il comune denominatore di un ruolo ben preciso. In occasione dell’appuntamento TV di debutto di Amici 23 agli ospiti spetterebbe la rivelazione del responso con “sí” o un “no” per l’assegnazione delle maglie spettanti ai candidati promossi al banco di studio ad Amici. Insomma, su indicazione della commissione di Amici 23, facente capo in particolare ai preannunciati professori di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e i professori di ballo Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, verranno comunicate dagli ospiti le promozioni e le bocciature ai giovani candidati al debutto TV che abbiano preso parte alle selezioni dei casting del programma.

